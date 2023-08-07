Cet article, qui fait partie de la série d'articles d'IBM et de Pfizer sur l'application des techniques d'IA pour améliorer les performances des essais cliniques, se concentre sur les inscriptions et le forecasting en temps réel. En outre, nous cherchons à découvrir les moyens d'augmenter le nombre de patients, la diversité dans le recrutement des essais cliniques et la possibilité d'appliquer l'IA générative et l'informatique quantique. Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises réalisent qu’une gestion intégrée et globale de ces parcours interdépendants est cruciale pour réussir leur transformation.
Malgré les progrès des secteurs pharmaceutiques et de la recherche biomédicale, la mise sur le marché des médicaments reste un processus complexe qui offre d’énormes possibilités d’amélioration. Les essais cliniques sont chronophages, coûteux et très inefficaces pour des raisons qui échappent au contrôle des entreprises. La sélection efficace des sites d'essais cliniques continue d'être un défi majeur à l'échelle des secteurs. Les recherches menées par le Tufts Center for Study of Drug Development et présentées en 2020 ont révélé que 23 % des essais ne respectaient pas les délais de recrutement prévus ; quatre ans plus tard, de nombreux clients d'IBM partagent toujours le même problème. L'incapacité à respecter les délais de recrutement prévus et l'incapacité de certains sites à recruter des participants contribuent à un impact monétaire substantiel pour les sociétés pharmaceutiques, qui peut être répercuté sur les fournisseurs et les patients sous la forme de coûts plus élevés pour les médicaments et les services de soins de santé. La sélection des sites et les défis de recrutement sont des facteurs clés de coûts pour les clients biopharmaceutiques d'IBM, avec des estimations, entre 15 et 25 millions de dollars par an, selon la taille de l'entreprise et le pipeline. Cette performance est conforme aux références sectorielles existantes.
Lorsque les essais cliniques sont interrompus prématurément en raison de la mauvaise performance du site d'essai, les questions de recherche restent sans réponse et les résultats de la recherche ne sont pas publiés. Le fait de ne pas partager les données et les résultats des essais cliniques randomisés représente à la fois une occasion perdue de contribuer aux revues systématiques et aux méta-analyses, et un manque de partage des connaissances avec la communauté biopharmaceutique.
À mesure que l'intelligence artificielle (IA) s'impose dans le secteur biopharmaceutique, son intégration dans le processus de sélection des sites d'essais cliniques et dans la gestion continue des performances peut aider les entreprises à obtenir des informations précieuses sur les performances dessites , ce qui peut se traduire par une accélération des délais de recrutement, une réduction de l'encombrement global des sites et des économies de coûts significatives (Figure 1). L’IA a également la capacité de doter les directeurs d’essais et les cadres supérieurs des données leur permettant de prendre des décisions stratégiques. Dans cet article, nous expliquons comment les entreprises biopharmaceutiques peuvent potentiellement exploiter une approche piloté par l’IA pour prendre des décisions éclairées basées sur des preuves et augmenter les chances de succès d'un site d'essai clinique.
Les stratèges en recrutement et les analystes des performances des sites sont chargés d'élaborer et de hiérarchiser de solides stratégies de recrutement de bout en bout, adaptées à des essais spécifiques. Pour cela, ils ont besoin de données, et les données ne manquent pas. La difficulté réside dans la compréhension des données qui servent d’indicateurs de la performance d’un site. Plus précisément, comment obtenir des informations sur les performances des sites qui leur permettraient de tenir compte des sites peu performants dans la planification des inscriptions et les stratégies d’exécution en temps réel.
Dans l’idéal, ils seraient capables d’anticiper, avec une précision à la fois relative et fiable, la performance des sites d’essais cliniques qui sont menacés de ne pas respecter leurs prévisions de recrutement. À terme, le fait de pouvoir surveiller en temps réel les activités des sites et l’état d’avancement du recrutement pourrait inciter à prendre des mesures d’atténuation efficaces et précoces. La possibilité d’agir ainsi faciliterait la planification initiale des essais, l’attribution des ressources et les évaluations de faisabilité, préviendrait les pertes financières et permettrait de prendre de meilleures décisions pour un enrôlement réussi aux essais cliniques.
En outre, les entreprises biopharmaceutiques peuvent se retrouver à développer des capacités d'IA en interne de manière sporadique et sans gouvernance globale. Mettre sur pied des équipes multidisciplinaires couvrant toutes les fonctions en vue de soutenir un processus d’essai clinique est difficile, et de nombreuses entreprises biopharmaceutiques le font de façon cloisonnée. Cela mène à ce que de multiples équipes emploient une vaste gamme d’outils d’IA qui ne sont pas pleinement intégrés dans un système et une plateforme unifiés. C’est pourquoi IBM constate qu’un nombre croissant de clients consultent des leaders en IA afin d’établir une gouvernance et de renforcer leurs capacités en IA et en science des données, adoptant un modèle opérationnel de partenariats en colivraison.
En adoptant trois capacités fondées sur l'IA, les entreprises biopharmaceutiques peuvent optimiser de manière significative le processus de sélection des sites d'essais cliniques tout en développant des compétences de base en matière d'IA qui peuvent être étendues et en économisant des ressources financières qui peuvent être réinvesties ou réorientées. La capacité à tirer parti de ces avantages est l'un des moyens qui permettent aux sociétés pharmaceutiques de gagner un avantage concurrentiel important.
Les prévisions de recrutement sont généralement effectuées avant le début de l'essai et aident les stratèges en matière de recrutement et les analystes de faisabilité dans la planification initiale de l'essai, l'allocation des ressources et l'évaluation de la faisabilité. Une prévision précise des taux d'inscription permet d'éviter les pertes financières, d'élaborer des stratégies d'inscription en tenant compte de la non-performance et de planifier efficacement le budget afin d'éviter les déficits et les retards.
Les algorithmes d'IA ont le potentiel de surpasser les approches statistiques traditionnelles pour l'analyse de données de recrutement exhaustives et la prévision précise des taux d'inscription avec une précision de forecasting.
La connaissance en temps réel des performances du site offre des informations actualisées sur l'évolution des inscriptions, facilite la détection précoce des problèmes de performances et permet une prise de décision proactive et des corrections de parcours pour faciliter la réussite des essais cliniques.
L'IA permet de surveiller les performances des sites en temps réel et de prévoir par l'automatisation de l'analyse des données, en fournissant des alertes et des informations en temps opportun et en permettant l'analyse prédictive.
Il est essentiel de disposer d’un plan d’atténuation bien défini et exécuté pendant la conduite de l’essai pour assurer le succès de l’essai.
Un moteur Next Best Action (NBA) est un système ou un algorithme alimenté par l'IA qui peut recommander les mesures d'atténuation ou les interventions les plus efficaces pour optimiser la performance du site en temps réel.
Les essais cliniques sont le pain quotidien des secteurs pharmaceutiques ; cependant, les essais subissent souvent des retards qui peuvent prolonger considérablement la durée d'une étude donnée. Heureusement, il existe des réponses simples pour relever certains défis liés à la gestion des essais : comprendre le processus et les personnes impliquées, adopter une stratégie à long terme d'IA tout en développant les capacités de l'IA dans ce cas d’utilisation, investir dans de nouveaux modèles de machine learning pour permettre la prévision des inscriptions, la surveillance du site en temps réel, un moteur de recommandation fondé sur les données. Ces mesures peuvent contribuer non seulement à générer des économies considérables, mais aussi à rendre les entreprises biopharmaceutiques plus confiantes quant aux investissements utiles dans l'intelligence artificielle.
IBM Consulting et Pfizer travaillent ensemble pour révolutionner le secteur pharmaceutique en réduisant les délais et les coûts associés à l'échec des essais cliniques, afin que les médicaments puissent atteindre plus rapidement et plus efficacement les patients qui en ont besoin.
En combinant la technologie, la stratégie de données et les prouesses informatiques d'IBM et l'expérience clinique de Pfizer, nous avons également établi une collaboration pour Découvrir l'informatique quantique en conjonction avec le machine learning afin de prédire avec plus de précision les sites d'essais cliniques qui risquent d'échouer dans leur recrutement. L'informatique quantique est une technologie en plein essor et transformatrice qui utilise les principes de la mécanique quantique pour résoudre des problèmes critiques de secteurs trop complexes pour les ordinateurs classiques.
Découvrez les informations et actions que les dirigeants peuvent utiliser pour accélérer et étendre de manière responsable l’adoption de l’IA générative dans l’entreprise.
Découvrez pourquoi partager et sécuriser les données des patients nécessite de repenser les systèmes de santé.
Découvrez pourquoi l’UHCW NHS Trust s’associe à IBM Consulting et à son partenaire commercial Celonis SE pour utiliser la technologie IBM watsonx.ai afin de livrer à des soins plus efficaces aux patients.
Transformez la santé grâce aux solutions avancées d’IBM, à ses plateformes sécurisées et à son automatisation robuste alimentée par l’IA.
IBM propose des services de conseil destinés au secteur de la santé pour aider ses clients à relever leurs défis et à améliorer la qualité des soins aux patients.
Les chatbots de santé intelligents conçus avec IBM watsonx Assistant fournissent des réponses cohérentes aux questions des patients et améliorent leur expérience.
Transformez la santé grâce aux solutions avancées d’IBM, à ses plateformes sécurisées et à son automatisation robuste alimentée par l’IA.