Cet article, qui fait partie de la série d'articles d'IBM et de Pfizer sur l'application des techniques d'IA pour améliorer les performances des essais cliniques, se concentre sur les inscriptions et le forecasting en temps réel. En outre, nous cherchons à découvrir les moyens d'augmenter le nombre de patients, la diversité dans le recrutement des essais cliniques et la possibilité d'appliquer l'IA générative et l'informatique quantique. Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises réalisent qu’une gestion intégrée et globale de ces parcours interdépendants est cruciale pour réussir leur transformation.

Malgré les progrès des secteurs pharmaceutiques et de la recherche biomédicale, la mise sur le marché des médicaments reste un processus complexe qui offre d’énormes possibilités d’amélioration. Les essais cliniques sont chronophages, coûteux et très inefficaces pour des raisons qui échappent au contrôle des entreprises. La sélection efficace des sites d'essais cliniques continue d'être un défi majeur à l'échelle des secteurs. Les recherches menées par le Tufts Center for Study of Drug Development et présentées en 2020 ont révélé que 23 % des essais ne respectaient pas les délais de recrutement prévus ; quatre ans plus tard, de nombreux clients d'IBM partagent toujours le même problème. L'incapacité à respecter les délais de recrutement prévus et l'incapacité de certains sites à recruter des participants contribuent à un impact monétaire substantiel pour les sociétés pharmaceutiques, qui peut être répercuté sur les fournisseurs et les patients sous la forme de coûts plus élevés pour les médicaments et les services de soins de santé. La sélection des sites et les défis de recrutement sont des facteurs clés de coûts pour les clients biopharmaceutiques d'IBM, avec des estimations, entre 15 et 25 millions de dollars par an, selon la taille de l'entreprise et le pipeline. Cette performance est conforme aux références sectorielles existantes.

Lorsque les essais cliniques sont interrompus prématurément en raison de la mauvaise performance du site d'essai, les questions de recherche restent sans réponse et les résultats de la recherche ne sont pas publiés. Le fait de ne pas partager les données et les résultats des essais cliniques randomisés représente à la fois une occasion perdue de contribuer aux revues systématiques et aux méta-analyses, et un manque de partage des connaissances avec la communauté biopharmaceutique.

À mesure que l'intelligence artificielle (IA) s'impose dans le secteur biopharmaceutique, son intégration dans le processus de sélection des sites d'essais cliniques et dans la gestion continue des performances peut aider les entreprises à obtenir des informations précieuses sur les performances dessites , ce qui peut se traduire par une accélération des délais de recrutement, une réduction de l'encombrement global des sites et des économies de coûts significatives (Figure 1). L’IA a également la capacité de doter les directeurs d’essais et les cadres supérieurs des données leur permettant de prendre des décisions stratégiques. Dans cet article, nous expliquons comment les entreprises biopharmaceutiques peuvent potentiellement exploiter une approche piloté par l’IA pour prendre des décisions éclairées basées sur des preuves et augmenter les chances de succès d'un site d'essai clinique.