Le Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) de l'Inde, un cadre des exigences pour la génération de rapports ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), entrera en vigueur en 2023. Ces nouvelles normes de reporting représentent une évolution par rapport aux directives volontaires publiées pour la première fois en 2009 par le ministère indien des affaires commerciales, qui ont été affinées dans le rapport sur la responsabilité des entreprises (BRR) de 2012.

Le Securities Exchange Board of India (SEBI), l’organisme de réglementation des marchés de valeurs mobilières en Inde, a désormais conçu le nouveau BRSR pour qu’il soit interopérable avec d’autres cadres des exigences acceptés au niveau international. Tels que le Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Le BRSR est le premier cadre des exigences en Inde qui demande aux entreprises indiennes de fournir des indicateurs quantitatifs sur les facteurs liés au développement durable, à partir de l’exercice 2023. Pour les entreprises éligibles, d’avril 2022 à mars 2023.

Quels sont les trois principaux domaines d’information selon le BRSR ?

Le document d’orientation de la SEBI fournit des détails sur trois types d’information : général, gestion et processus, et « par principe » (basé sur les principes).

  • Les informations générales comprennent les informations de base sur l'entreprise. Ces informations comprennent les adresses des bureaux et des usines, les informations relatives aux produits et services (ceux-ci doivent représenter 90 % du chiffre d’affaires total), les places boursières où l’entreprise est cotée et la limite de reporting, à savoir si les informations communiquées font référence à une entité autonome ou à une partie d’un portefeuille consolidé d’entreprises. Le nombre d'employés et la représentation par sexe, diversité, inclusion et statut d'habilitation sont également requis, ainsi que des données sur le taux de rotation du personnel et le nombre de plaintes et de griefs déposés contre l'entreprise.
  • Les informations sur la gestion et les processus fournissent la preuve que les entreprises respectent les structures, les politiques et les processus spécifiés dans les NGRBC (National Guidelines on Responsible Business Conduct). Les divulgations qui sont fournies dans cette section ne constituent pas l’adhésion à des principes spécifiques définis dans le NGRBC. Mais sur les processus politiques et de gestion de niveau supérieur, y compris les déclarations des directeurs et des conseils d’administration concernant la gouvernance, le leadership et la supervision. Les entreprises doivent montrer que des politiques existent non seulement, mais qu’elles ont été approuvées et adoptées dans le contexte d’objectifs limités dans le temps.
  • Les informations sur les performances en termes de principes se concentrent sur des données plus quantitatives relatives à 9 principes de base des directives nationales pour une conduite responsable des entreprises (NGRBC). Cet ensemble d'informations à fournir dans le cadre du BRSR vise à aider les entreprises à démontrer l'impact de leurs opérations sur les indicateurs environnementaux et sociaux. Les entreprises doivent démontrer à l'aide de données claires et d'exemples comment elles intègrent des principes fondamentaux dans leurs processus clés et mesurent ces décisions à l'aide de KPI. À cette fin, les entreprises doivent également divulguer le pourcentage d’investissement en R&D et en dépenses d’investissement.
Définir et quantifier le respect des principes

Comme mentionné précédemment, le BRSR repose sur neuf principes qui sont définis dans le BRR. Mais précise et ajoute des détails sur les sociétés qui doivent déclarer (les 1 000 premières sociétés cotées au NSE par capitalisation boursière) et sur ce qu’elles doivent déclarer (les différents types d’informations à divulguer).

Chaque principe de divulgation éclairée comporte deux composants : des indicateurs essentiels et des indicateurs de leadership. Les indicateurs essentiels sont obligatoires et comprennent des données sur les facteurs environnementaux tels que l’énergie, les émissions, l’eau et les déchets. Ainsi que l'impact social des opérations de l'entreprise, ainsi que des informations sur la formation des employés autour de ces principes.

Les indicateurs de leadership, en revanche, sont volontaires et visent les entreprises « qui aspirent à atteindre un niveau plus élevé dans leur volonté d'être responsables sur le plan social, environnemental et éthique », comme l'indique le cadre des exigences. Il s’agit notamment de programmes de sensibilisation à l’éthique pour les partenaires de la chaîne de valeur, d’évaluations du cycle de vie des produits et des services, de protections des employés telles que des assurances et des programmes de transition. Les indicateurs de leadership comprennent également des rapports avancés sur la biodiversité, la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 et des informations sur la chaîne d’approvisionnement.

En juin 2023, le cadre des exigences BRSR comptait 140 questions, dont 98 sur les indicateurs essentiels et 42 sur les indicateurs de leadership.

Les neuf principes et les informations qui doivent être communiqués dans le cadre de la BRSR sont les suivants :

  1. Les entreprises doivent se comporter et se gouverner avec intégrité, de manière éthique, transparente et responsable. Les indicateurs de performance comprennent la mise en place de politiques de lutte contre la corruption et la lutte contre la corruption, le détail des actions réglementaires à l’encontre de l’Entreprise et le détail des plaintes pour conflit d’intérêts.
  2. Les entreprises doivent fournir des biens et des services de manière durable et sûre. Les indicateurs de performance comprennent des investissements visant à améliorer les impacts environnementaux et sociaux, des informations détaillées sur les procédures de récupération, de réutilisation, de recyclage et d’élimination, ainsi que des informations sur les plans de responsabilité étendue des producteurs et les évaluations du cycle de vie.
  3. Les entreprises doivent respecter et promouvoir le bien-être de tous les employés, y compris ceux qui font partie de leurs chaînes de valeur. Les indicateurs de performance comprennent le pourcentage d’employés couverts par l’assurance santé et les accidents de travail, les avantages de paternité, de garde d’un jour et de retraite ; degré d’accessibilité pour les travailleurs en situation de handicap et pourcentage de travailleurs syndiqués.
  4. Les entreprises doivent respecter les intérêts de toutes les parties prenantes et être à leur écoute. Les indicateurs de performance comprennent le fait d’avoir des groupes de parties prenantes qui comprennent des personnes vulnérables et marginalisées, le nombre de canaux de communication utilisés et la fréquence d’engagement, ainsi que les détails des processus de consultation.
  5. Les entreprises doivent respecter et promouvoir les droits humains. Les indicateurs de performance comprennent le pourcentage d’employés ayant reçu une formation sur les questions de droits de l’homme, le pourcentage de travailleurs payés le salaire minimum, et la rémunération du conseil d’administration et de la direction par rapport aux médias du secteur.
  6. Les entreprises doivent respecter l’environnement et s’efforcer de le restaurer. Les indicateurs de performance comprennent la consommation d’électricité et de carburant d’une année sur l’autre, le prélèvement d’eau par source (eau de surface, eau de surface, eau de mer), les émissions dans l’air (NOx, SOx et COV) et les évaluations d’impact environnemental.
  7. Lorsqu'elles s'engagent à influencer les politiques publiques et réglementaires, les entreprises doivent le faire de manière responsable et transparente. Les indicateurs de performance comprennent le nombre d’affiliations à des associations commerciales et industrielles, les informations détaillées sur les problèmes liés aux comportements anticoncurrentiels et les informations sur les positions de politique publique défendues par l’entreprise.
  8. Les entreprises doivent promouvoir une croissance inclusive et un développement équitable. Les indicateurs de performance comprennent des détails d'évaluations d'impact social, des informations sur les projets impliquant la réhabilitation et la réinstallation, et des détails des politiques d'approvisionnement qui favorisent les groupes marginalisés ou vulnérables.
  9. Les entreprises doivent interagir avec leurs consommateurs et leur apporter de la valeur de manière responsable. Les indicateurs de performance comprennent les mécanismes de réclamation et de commentaires des consommateurs, les détails des rappels de produits liés à la sécurité et l’existence de politiques de cybersécurité et de confidentialité des données.

Lorsque l'Inde se déplace vers un reporting ESG obligatoire, le BRSR est destiné à améliorer la conformité, la cohérence et la communication autour des divulgations non financières.

La suite de produits IBM Envizi peut aider les entreprises à établir des rapports sur de multiples cadres des exigences ESG

Avec IBM Envizi, les entreprises peuvent rationaliser la façon dont elles collectent, gèrent et déclarent leurs données ESG, ce qui leur permet de se conformer plus efficacement aux exigences des différents production de rapports ESG.

Envizi peut aider les entreprises à :

  • Automatisez la capture des données (structurées et non structurées) dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance dans un système d'enregistrement unique. Ces données peuvent être divisées en tranches pour s’aligner sur les besoins de plusieurs cadres d’exigences, ce qui permet d’améliorer l’efficacité des rapports.
  • Contribuez à gérer les personnes, les processus, les références externes et la documentation à des fins de production de rapports grâce à des outils tels que le gestionnaire de production de rapports de durabilité dans le module des cadres de production de rapports ESG. Les données de la plateforme peuvent être extraites directement pour créer des réponses pour des cadres des exigences spécifiques, et les réponses sont stockées dans un référentiel unique.


