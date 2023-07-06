Le Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) de l'Inde, un cadre des exigences pour la génération de rapports ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), entrera en vigueur en 2023. Ces nouvelles normes de reporting représentent une évolution par rapport aux directives volontaires publiées pour la première fois en 2009 par le ministère indien des affaires commerciales, qui ont été affinées dans le rapport sur la responsabilité des entreprises (BRR) de 2012.
Le Securities Exchange Board of India (SEBI), l’organisme de réglementation des marchés de valeurs mobilières en Inde, a désormais conçu le nouveau BRSR pour qu’il soit interopérable avec d’autres cadres des exigences acceptés au niveau international. Tels que le Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Le BRSR est le premier cadre des exigences en Inde qui demande aux entreprises indiennes de fournir des indicateurs quantitatifs sur les facteurs liés au développement durable, à partir de l’exercice 2023. Pour les entreprises éligibles, d’avril 2022 à mars 2023.
Le document d’orientation de la SEBI fournit des détails sur trois types d’information : général, gestion et processus, et « par principe » (basé sur les principes).
Comme mentionné précédemment, le BRSR repose sur neuf principes qui sont définis dans le BRR. Mais précise et ajoute des détails sur les sociétés qui doivent déclarer (les 1 000 premières sociétés cotées au NSE par capitalisation boursière) et sur ce qu’elles doivent déclarer (les différents types d’informations à divulguer).
Chaque principe de divulgation éclairée comporte deux composants : des indicateurs essentiels et des indicateurs de leadership. Les indicateurs essentiels sont obligatoires et comprennent des données sur les facteurs environnementaux tels que l’énergie, les émissions, l’eau et les déchets. Ainsi que l'impact social des opérations de l'entreprise, ainsi que des informations sur la formation des employés autour de ces principes.
Les indicateurs de leadership, en revanche, sont volontaires et visent les entreprises « qui aspirent à atteindre un niveau plus élevé dans leur volonté d'être responsables sur le plan social, environnemental et éthique », comme l'indique le cadre des exigences. Il s’agit notamment de programmes de sensibilisation à l’éthique pour les partenaires de la chaîne de valeur, d’évaluations du cycle de vie des produits et des services, de protections des employés telles que des assurances et des programmes de transition. Les indicateurs de leadership comprennent également des rapports avancés sur la biodiversité, la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 et des informations sur la chaîne d’approvisionnement.
En juin 2023, le cadre des exigences BRSR comptait 140 questions, dont 98 sur les indicateurs essentiels et 42 sur les indicateurs de leadership.
Les neuf principes et les informations qui doivent être communiqués dans le cadre de la BRSR sont les suivants :
Lorsque l'Inde se déplace vers un reporting ESG obligatoire, le BRSR est destiné à améliorer la conformité, la cohérence et la communication autour des divulgations non financières.
