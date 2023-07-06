Comme mentionné précédemment, le BRSR repose sur neuf principes qui sont définis dans le BRR. Mais précise et ajoute des détails sur les sociétés qui doivent déclarer (les 1 000 premières sociétés cotées au NSE par capitalisation boursière) et sur ce qu’elles doivent déclarer (les différents types d’informations à divulguer).

Chaque principe de divulgation éclairée comporte deux composants : des indicateurs essentiels et des indicateurs de leadership. Les indicateurs essentiels sont obligatoires et comprennent des données sur les facteurs environnementaux tels que l’énergie, les émissions, l’eau et les déchets. Ainsi que l'impact social des opérations de l'entreprise, ainsi que des informations sur la formation des employés autour de ces principes.

Les indicateurs de leadership, en revanche, sont volontaires et visent les entreprises « qui aspirent à atteindre un niveau plus élevé dans leur volonté d'être responsables sur le plan social, environnemental et éthique », comme l'indique le cadre des exigences. Il s’agit notamment de programmes de sensibilisation à l’éthique pour les partenaires de la chaîne de valeur, d’évaluations du cycle de vie des produits et des services, de protections des employés telles que des assurances et des programmes de transition. Les indicateurs de leadership comprennent également des rapports avancés sur la biodiversité, la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 et des informations sur la chaîne d’approvisionnement.

En juin 2023, le cadre des exigences BRSR comptait 140 questions, dont 98 sur les indicateurs essentiels et 42 sur les indicateurs de leadership.

Les neuf principes et les informations qui doivent être communiqués dans le cadre de la BRSR sont les suivants :

Les entreprises doivent se comporter et se gouverner avec intégrité, de manière éthique, transparente et responsable. Les indicateurs de performance comprennent la mise en place de politiques de lutte contre la corruption et la lutte contre la corruption, le détail des actions réglementaires à l’encontre de l’Entreprise et le détail des plaintes pour conflit d’intérêts. Les entreprises doivent fournir des biens et des services de manière durable et sûre. Les indicateurs de performance comprennent des investissements visant à améliorer les impacts environnementaux et sociaux, des informations détaillées sur les procédures de récupération, de réutilisation, de recyclage et d’élimination, ainsi que des informations sur les plans de responsabilité étendue des producteurs et les évaluations du cycle de vie. Les entreprises doivent respecter et promouvoir le bien-être de tous les employés, y compris ceux qui font partie de leurs chaînes de valeur. Les indicateurs de performance comprennent le pourcentage d’employés couverts par l’assurance santé et les accidents de travail, les avantages de paternité, de garde d’un jour et de retraite ; degré d’accessibilité pour les travailleurs en situation de handicap et pourcentage de travailleurs syndiqués. Les entreprises doivent respecter les intérêts de toutes les parties prenantes et être à leur écoute. Les indicateurs de performance comprennent le fait d’avoir des groupes de parties prenantes qui comprennent des personnes vulnérables et marginalisées, le nombre de canaux de communication utilisés et la fréquence d’engagement, ainsi que les détails des processus de consultation. Les entreprises doivent respecter et promouvoir les droits humains. Les indicateurs de performance comprennent le pourcentage d’employés ayant reçu une formation sur les questions de droits de l’homme, le pourcentage de travailleurs payés le salaire minimum, et la rémunération du conseil d’administration et de la direction par rapport aux médias du secteur. Les entreprises doivent respecter l’environnement et s’efforcer de le restaurer. Les indicateurs de performance comprennent la consommation d’électricité et de carburant d’une année sur l’autre, le prélèvement d’eau par source (eau de surface, eau de surface, eau de mer), les émissions dans l’air (NOx, SOx et COV) et les évaluations d’impact environnemental. Lorsqu'elles s'engagent à influencer les politiques publiques et réglementaires, les entreprises doivent le faire de manière responsable et transparente. Les indicateurs de performance comprennent le nombre d’affiliations à des associations commerciales et industrielles, les informations détaillées sur les problèmes liés aux comportements anticoncurrentiels et les informations sur les positions de politique publique défendues par l’entreprise. Les entreprises doivent promouvoir une croissance inclusive et un développement équitable. Les indicateurs de performance comprennent des détails d'évaluations d'impact social, des informations sur les projets impliquant la réhabilitation et la réinstallation, et des détails des politiques d'approvisionnement qui favorisent les groupes marginalisés ou vulnérables. Les entreprises doivent interagir avec leurs consommateurs et leur apporter de la valeur de manière responsable. Les indicateurs de performance comprennent les mécanismes de réclamation et de commentaires des consommateurs, les détails des rappels de produits liés à la sécurité et l’existence de politiques de cybersécurité et de confidentialité des données.

Lorsque l'Inde se déplace vers un reporting ESG obligatoire, le BRSR est destiné à améliorer la conformité, la cohérence et la communication autour des divulgations non financières.