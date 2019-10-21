La blockchain au cœur de l’écosystème des opérateurs de télécommunications

Plusieurs entreprises du secteur des télécommunications, telles que le GSMA et l’ITW GLF-backed Communication Blockchain Network soutenus par ITW, s’intéressent à la blockchain comme solution de choix pour la gestion des transactions à volume élevé.

La principale raison de ce choix est que, pour résoudre un problème à l’échelle du secteur, ils recherchent une solution à l’échelle du secteur. Grâce à sa technologie de registre distribué, un réseau blockchain peut fournir la portée et la gouvernance nécessaires pour promouvoir des normes partagées entre les concurrents du même secteur de manière collaborative.

En outre, la blockchain permet de mettre en place un écosystème ouvert et interopérable basé sur des normes partagées, dans lequel chaque acteur peut apporter ses propres données, les partager en toute sécurité et contribuer à la réalisation de ses objectifs commerciaux.

En ce qui concerne le processus spécifique de compensation et de règlement d’un grand nombre de transactions, la blockchain dispose de capacités qui correspondent parfaitement aux problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs.

La blockchain permet aux parties de voir les mêmes données (valeurs, volumes, etc.) pour chaque transaction. Les contrats intelligents traduisent un accord complexe en code numérique, de sorte qu’ils n’ont plus besoin d’être exécutés manuellement. Les mécanismes de consensus réduisent les litiges à la fin du processus de règlement.

Ces capacités permettent aux entreprises de télécommunications d’économiser le temps et le personnel dédié aux processus manuels et de réduire les liquidités liés aux litiges.