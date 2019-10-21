La blockchain au cœur de l’écosystème des opérateurs de télécommunications

Les télécommunications sont un aspect central de notre vie quotidienne : nous sommes toujours connectés grâce à nos téléphones et c’est la réalité de la plupart d’entre nous sur la planète. Les fournisseurs de services de communication, plus communément appelés opérateurs de télécommunications, ont construit un réseau d’infrastructures et de relations commerciales au cours des dernières décennies.
Les nouvelles tendances du secteur (mobile mondial, Internet des objets et 5G) posent de nouveaux défis et imposent une nouvelle approche commerciale. Des projets récents dans le secteur montrent que la blockchain est une technologie qui peut soutenir la transformation du secteur.
En 2018, 93 millions d’Américains ont voyagé à l’étranger, selon le National Travel and Tourism Office du département du Commerce des États-Unis. Bien sûr, tous avaient un téléphone portable. Lorsqu’ils ont atterri sur un sol étranger, leurs téléphones se sont connectés à un réseau étranger. Leurs opérateurs américains les facturaient pour chaque appel téléphonique, SMS ou données consommés à l’étranger via le réseau étranger. En fin de compte, les fournisseurs de réseaux étrangers facturaient les fournisseurs américains pour permettre aux abonnés d’utiliser l’infrastructure locale.
Imaginez maintenant que ce scénario se répète pour les millions de personnes qui voyagent chaque jour dans n’importe quel pays du monde, ou pour celles qui effectuent des appels internationaux depuis leur domicile ou leur bureau vers d’autres pays. Vous pouvez avoir une idée de la quantité de données que les fournisseurs de données doivent gérer pour se facturer ces services.
Chaque mois, des milliards de transactions doivent être suivies, validées, rapprochées, compensées et réglées sur la base d’accords internationaux complexes entre parties concurrentes. Cela crée un scénario idéal où la blockchain peut rationaliser les opérations et libérer les opérateurs du fardeau des processus manuels, des litiges juridiques et des coûts imprévus.
Plusieurs entreprises du secteur des télécommunications, telles que le GSMA et l’ITW GLF-backed Communication Blockchain Network soutenus par ITW, s’intéressent à la blockchain comme solution de choix pour la gestion des transactions à volume élevé.
La principale raison de ce choix est que, pour résoudre un problème à l’échelle du secteur, ils recherchent une solution à l’échelle du secteur. Grâce à sa technologie de registre distribué, un réseau blockchain peut fournir la portée et la gouvernance nécessaires pour promouvoir des normes partagées entre les concurrents du même secteur de manière collaborative.
En outre, la blockchain permet de mettre en place un écosystème ouvert et interopérable basé sur des normes partagées, dans lequel chaque acteur peut apporter ses propres données, les partager en toute sécurité et contribuer à la réalisation de ses objectifs commerciaux.
En ce qui concerne le processus spécifique de compensation et de règlement d’un grand nombre de transactions, la blockchain dispose de capacités qui correspondent parfaitement aux problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs.
La blockchain permet aux parties de voir les mêmes données (valeurs, volumes, etc.) pour chaque transaction. Les contrats intelligents traduisent un accord complexe en code numérique, de sorte qu’ils n’ont plus besoin d’être exécutés manuellement. Les mécanismes de consensus réduisent les litiges à la fin du processus de règlement.
Ces capacités permettent aux entreprises de télécommunications d’économiser le temps et le personnel dédié aux processus manuels et de réduire les liquidités liés aux litiges.
Le secteur des télécommunications est confronté à l’un des plus grands changements de son histoire avec l’arrivée de l’Internet des objets et de la 5G. Les deux technologies prennent en charge la substitution de la voix aux données. Historiquement, la voix était le pilote de grands volumes de transactions mais maintenant les données ont une part plus importante et croissante grâce au rôle des machines dans la génération de grandes quantités d’entrées IdO.
L’abondance et la croissance des volumes données posent aux opérateurs le défi du stockage, de la gestion et de l’échange de ces informations afin de créer de la valeur pour l’entreprise. La Blockchain peut être la plateforme permettant des cas d’utilisation innovants et à forte valeur ajoutée tels que l’accès aux données (permettant aux utilisateurs finaux de décider comment et qui doit avoir accès aux données qu’ils génèrent), l’identité des appareils (intégrant la blockchain, l’IdO et la sécurité pour enregistrer les appareils sur le réseau et empêcher toute utilisation abusive) ou l’échange de données (créer des marketplaces de données accessibles où les fournisseurs de données sont récompensés par les consommateurs de données).
Le secteur des télécommunications renforce son écosystème mondial et recherche une technologie qui favorise la collaboration et la créativité. La blockchain est idéale et peut permettre une plus grande efficacité et de nouvelles capacités qui n’ont pas encore été explorées.