Voici un aperçu plus détaillé des trois types de réseaux 5G et des raisons pour lesquelles les entreprises devraient envisager leur adoption.

5G à bande basse

La 5G à bande basse fonctionne sur des fréquences comprises entre 600 et 900 MHz, très proches des fréquences utilisées par les stations de télévision et de radio. Bien qu'elle ne soit pas extrêmement rapide, cette bande est considérablement plus rapide que la 4G (jusqu'à 10 fois dans certains cas) et elle peut couvrir de longues distances et de vastes zones. Pour les utilisateurs prêts à sacrifier un peu de vitesse pour une meilleure couverture, la 5G à bande basse constitue une excellente option.

5G à bande moyenne

Bien qu'elle soit plus rapide que la bande basse, la 5G à bande moyenne n'atteint pas encore les vitesses requises pour les applications de pointe telles que l'IA, le ML et l'IdO. Elle fonctionne sur des fréquences allant de 1 à 6 GHz, ce qui lui permet de traiter des volumes de données plus importants, mais sur une zone plus restreinte. L'une des considérations importantes pour les entreprises souhaitant exploiter cette bande est que les bâtiments et autres structures solides peuvent perturber la connectivité, en particulier sur la partie supérieure de la bande passante.

5G à bande haute

La 5G à bande haute ne couvre pas de grandes distances, mais elle permet des vitesses ultra-rapides, indispensables pour les applications les plus avancées de la 5G. Cette bande représente la norme de référence pour des technologies transformatrices telles que les véhicules autonomes, la robotique et les villes intelligentes. Une grande partie de ces performances est due à la technologie des ondes millimétriques (mmWave), qui couvre un spectre compris entre 30 et 300 GHz.