Avec le lancement la semaine dernière de Comet, son nouveau navigateur Web, la société d’IA Perplexity s’attaque à un nouveau défi : réinventer la manière dont les utilisateurs interagissent avec le Web au quotidien. À peine une semaine après son lancement, la demande pour Comet est déjà forte, selon le PDG de Perplexity, Aravind Srinivas.
Actuellement disponible pour les abonnés de Perplexity Max, Comet sera déployé sur invitation uniquement au cours des prochaines semaines, la priorité étant donnée aux personnes figurant sur une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger. « La demande pour Comet me rappelle les débuts de Gmail », a écrit M. Srinivas sur LinkedIn. « C’était un produit incroyable et Comet ne joue pas encore dans la même catégorie, mais c’est spécial de voir Perplexity construire quelque chose que les gens veulent vraiment. »
Cette semaine, Perplexity a invité IBM Think à tester le navigateur en avant-première. En arrivant sur place, j’avais deux questions en tête : dans quelle mesure Comet peut-il répondre à mes attentes, et a-t-il réellement le potentiel de bouleverser notre façon d’utiliser Internet aujourd’hui ?
Tout d’abord, qu’est-ce que Comet ? À première vue, il ressemble à l’enfant d’un navigateur traditionnel et de la page d’arrivée de Perplexity. Les utilisateurs peuvent saisir des adresses Web, mais après des années d’utilisation de la barre d’onglets de Google Chrome, ce peut être quelque peu déstabilisant de ne plus y avoir recours pour les liens et la navigation. Si vous faites partie des 22 millions d’utilisateurs actifs de Perplexity, la boîte prompt au centre de l’écran vous semblera instantanément familière.
Saisissez une requête, et vous verrez Comet rechercher, penser et exécuter la requête, tout en proposant des actions complémentaires ou des questions connexes. Tout comme les fonctionnalités Operator ou de recherche approfondie d’OpenAI, cette interactivité offre aux utilisateurs plus de contrôle, déclare Chris Hay, ingénieur émérite IBM, dans une interview accordée à IBM Think.
Alors, que peut faire Comet pour nous, que ses prédécesseurs ne peuvent pas faire ? Selon Perplexity, Comet peut exécuter des workflows complets, tout en gardant à l’esprit le contexte utilisateur.
Nous avons testé Comet sur plusieurs tâches quotidiennes après l’avoir associé à Gmail, Google Agenda et à nos sites Web préférés. L’extraction des e-mails directement à partir du navigateur était facile ; il vous suffit de lui demander de le faire. J’ai demandé à Comet de remonter à la surface des e-mails pour un voyage à venir, ce qu’il a fait (parfois).
Comet peut exécuter des tâches telles que la recherche et la réservation d’un restaurant. Il peut même envoyer un e-mail via Gmail, ce qu’il a fait en envoyant un message à mon mari, et j’ai été ravie de découvrir qu’il n’y avait aucun moyen de savoir que ce n’était pas moi qui avait écrit ou rédigé le message. Donner au navigateur des instructions générales comme « trouver un restaurant et réserver » et le voir agir en mon nom était tout aussi impressionnant. Qu’il s’agisse de consulter des articles sur Amazon, d’effectuer des réservations ou même de naviguer dans le système de réservation de billets de trains en France, notoirement délicat, lorsque Comet réussit, on a vraiment l’impression d’assister au début d’une nouvelle ère dans le domaine de la recherche.
« Le navigateur sera bon dans les scénarios typiques, mais il aura été entraîné pour ça. La réservation d’un vol, d’un restaurant, c’est l’exemple typique d’un événement courant », explique M. Hay, soulignant que Comet peut se comporter différemment selon les tâches.
Comet n’obtient pas toujours le résultat escompté : à un moment, j’ai essayé de faire une prompt au navigateur pour réserver une table pour un ami et moi, et il a fini par envoyer un e-mail à un autre contact.
Parce qu’il repose sur l’IA, Comet renforce également des comportements que nous avons déjà observés avec la recherche optimisée par l’IA. Étant donné que les moteurs de recherche IA ont tendance à résumer les informations plutôt qu’à diriger les utilisateurs vers des sites externes, les gens sont plus susceptibles de rester sur la même page, ce que certains appellent la recherche zéro-clic. Et effectivement, des rapports récents montrent que les taux de clics sont plus faibles avec les outils de recherche alimentés par l’IA.
Avec Comet de Perplexity, vous pouvez également « discuter » avec le contenu d’une page d’arrivée, en posant des questions au navigateur sur ce qui s’affiche. Il traduit même automatiquement le contenu s’il est rédigé dans une langue différente de celle que vous utilisez. Bien qu’utiles, ces fonctionnalités soulèvent des questions sur la monétisation et la publicité.
« Cela change le référencement pour toujours, déclare M. Hay. Nous sommes habitués à ce que le référencement se résume à la recherche, aux mots clés et à l’utilisation d’une page d’arrivée. Nous entrons dans le monde du référencement par IA. En quoi cette page de destination est-elle encore pertinente aujourd’hui ? Existe-t-il une page d’accueil conçue pour naviguer sur Comet ? »
Bien entendu, Perplexity n’est pas la seule entreprise technologique à tenter de créer un navigateur véritablement conçu pour l’IA et, si l’on ose dire, à défier Chrome de Google ou Safari d’Apple. The Browser Company a récemment lancé son navigateur agentique Dia, et Opera Neon promet d’aider ses utilisateurs et d’agir en leur nom. Reuters a rapporté qu’OpenAI développe également son propre navigateur, avec des projets d’intégration des produits d’IA de l’entreprise, tels que son agent, Operator.
Mais cela suffira-t-il à convaincre les utilisateurs qui utilisent Chrome et Safari depuis des années ? Google et Apple détiennent toujours près de 85 % du trafic mondial des navigateurs Web. « Nous avons l’habitude d’aller sur Google : saisir, appuyer sur ’Search’, cliquer, explique M. Hay. Je me demande si les gens téléchargeront le navigateur dès le départ. » Il reste à voir si l’attrait de l’IA agentique sera suffisant pour rompre cet usage.
