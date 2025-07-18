

Alors, que peut faire Comet pour nous, que ses prédécesseurs ne peuvent pas faire ? Selon Perplexity, Comet peut exécuter des workflows complets, tout en gardant à l’esprit le contexte utilisateur.

Nous avons testé Comet sur plusieurs tâches quotidiennes après l’avoir associé à Gmail, Google Agenda et à nos sites Web préférés. L’extraction des e-mails directement à partir du navigateur était facile ; il vous suffit de lui demander de le faire. J’ai demandé à Comet de remonter à la surface des e-mails pour un voyage à venir, ce qu’il a fait (parfois).

Comet peut exécuter des tâches telles que la recherche et la réservation d’un restaurant. Il peut même envoyer un e-mail via Gmail, ce qu’il a fait en envoyant un message à mon mari, et j’ai été ravie de découvrir qu’il n’y avait aucun moyen de savoir que ce n’était pas moi qui avait écrit ou rédigé le message. Donner au navigateur des instructions générales comme « trouver un restaurant et réserver » et le voir agir en mon nom était tout aussi impressionnant. Qu’il s’agisse de consulter des articles sur Amazon, d’effectuer des réservations ou même de naviguer dans le système de réservation de billets de trains en France, notoirement délicat, lorsque Comet réussit, on a vraiment l’impression d’assister au début d’une nouvelle ère dans le domaine de la recherche.

« Le navigateur sera bon dans les scénarios typiques, mais il aura été entraîné pour ça. La réservation d’un vol, d’un restaurant, c’est l’exemple typique d’un événement courant », explique M. Hay, soulignant que Comet peut se comporter différemment selon les tâches.

Comet n’obtient pas toujours le résultat escompté : à un moment, j’ai essayé de faire une prompt au navigateur pour réserver une table pour un ami et moi, et il a fini par envoyer un e-mail à un autre contact.