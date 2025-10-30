Mettre l’IA au service de la finance : utiliser l’IA générative pour opérer un changement transformationnel

Selon la recherche d’IBM, les entreprises qui ont mis en œuvre l’IA de manière efficace dans les opérations financières ont bénéficié des avantages suivants :

Accélération de 33 % du temps de cycle budgétaire

Réduction de 43 % des créances irrécouvrables

Réduction de 25 % du coût par facture payée

Cependant, pour intégrer avec succès l’IA générative dans les opérations financières, il est essentiel d’adopter une approche stratégique et bien planifiée. Les initiatives d’IA et d’IA générative ne peuvent être efficaces que dans la mesure où les données sous-jacentes le permettent. Les entreprises lancent souvent des initiatives liées aux données pour soutenir leur stratégie en matière d’IA, du process mining à la gouvernance des données.

Une fois les bonnes initiatives en matière de données mises en place, vous devez implémenter la bonne structure pour intégrer avec succès l’IA générative dans les opérations financières. Pour ce faire, il est possible de définir une analyse de rentabilité claire, d’évoquer les avantages et les risques, d’obtenir les financements nécessaires et de mettre en place des indicateurs mesurables pour suivre le retour sur investissement.

Ensuite, automatisez les tâches fastidieuses qui se prêtent le mieux à l’automatisation via l’IA générative, en commençant par des cas d’utilisation visant à atténuer les risques et en encourageant l’adoption par les employés en phase avec leurs responsabilités concrètes.

Vous souhaiterez également utiliser l’IA générative pour affiner le FinOps en mettant en œuvre des frameworks d’estimation et de suivi des coûts, en simulant les données et les scénarios financiers et en améliorant la précision des modèles financiers, la gestion des risques et la prise de décision stratégique.