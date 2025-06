Vous disposez des filtres anti-spam les plus récents sur les comptes e-mail de chacun. Outils de détection et de réponse des terminaux sur tous les appareils fournis par l'entreprise. Un système de détection et de prévention des intrusions protège les portes de votre réseau en criant « Halte ! » àà chaque paquet qui le regarde même d'un air amusé.

Vos systèmes sont totalement verrouillés. Aucun pirate ne s’introduise ici.

La porte d’entrée de votre immeuble de bureaux, c’est une autre histoire. Un attaquant peut probablement s’y introduire.

Faites-moi confiance. Je le sais par expérience. Je fais du waltzing.

L'un des aspects les plus amusants du poste de Responsable du piratage chez IBM, c'est que j'ai l'occasion de procéder à des évaluations de la sécurité physique. En gros, je m'introduis par effraction dans les bâtiments des clients, avec leur autorisation ! pour les aider à identifier les failles de leurs défenses physiques.

Et quand je suis là, je peux faire beaucoup de dégâts. Cet ordinateur portable sans surveillance dans la salle de pause ? Yoink. Il est à moi maintenant, avec l’accès à tous les documents auxquels son propriétaire peut accéder. Ces dossiers confidentiels posés sur un bureau vide et déverrouillé ? Le mien aussi.

La plupart d’entre nous considèrent la cybersécurité comme une affaire purement numérique. L’expression « cyber » porte bien son nom. Mais les cyberattaques peuvent en réalité commencer ici, dans le monde physique, et je ne parle pas de robots sensibles qui ont un compte à régler (du moins, pas encore).

Je parle d’entreprises extérieures malveillantes, et même d’initiés malveillants, qui peuvent compromettre vos systèmes informatiques directement depuis votre immeuble. L'appel provient de l'intérieur de la maison !

Comme de plus en plus d'organisations ramènent leurs employés au bureau, ces attaques physiques pourraient devenir plus fréquentes et plus réussies. Après des années de travail à distance, beaucoup d'entre nous sont devenus rouillés lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de leur bureau.

Examinons certains risques liés à la cybersécurité et voyons ce que les entreprises peuvent faire pour riposter.