Selon un rapport Forrester de 2023, « Les systèmes opérationnels hérités peinent à répondre aux besoins des entreprises modernes, mais les remplacer complètement coûte souvent trop cher. Une architecture d’intégration appropriée, centrée sur les interfaces métier, constitue une voie à suivre. Les middlewares tels que les API, les courtiers d’événements et les plateformes d’intégration en tant que service (iPaaS) sont des outils clés pour bâtir une architecture permettant de moderniser efficacement les systèmes existants. »

Cependant, l’utilisation de middlewares provenant de multiples fournisseurs a conduit à une ère où la complexité est démultipliée. Si le middleware lui-même est constitué de nombreux fragments, chaque mise à jour ou nouvelle version peut en affecter la fiabilité en introduisant des modifications de conception inattendues. Le patchwork qui en résulte est peu performant et coûteux à entretenir.

L’alternative consiste à adopter une vision de plateforme de l’intégration, avec une architecture technique commune permettant d’ajouter des composants à un environnement middleware partagé de manière structurée et standardisée. La plateforme commune permet une gestion et un contrôle centralisés et simplifiés, via une interface unique. Les capacités de la solution peuvent être étendues en ajoutant des composants à l’épine dorsale existante.

Cette approche implique un changement complet, laissant de côté les rustines temporaires au profit de résolutions durables. Une plateforme stratégique de middleware doit pouvoir répondre aux défis du cloud hybride et de l’IA, et elle doit être capable d’évoluer pour gérer des milliards de transactions. Pour éviter d’ajouter à la complexité de l’environnement, la plateforme de base doit être rapidement adoptée en tant que solution d’intégration unifiée, standardisée et centralisée.

La vision plateforme élimine les problèmes d’interopérabilité, simplifie les opérations et rationalise l’expérience utilisateur. Une plateforme de bout en bout, dotée de fonctionnalités d’intégration fournies par des modules spécifiques conçus selon une norme commune, crée une couche middleware hautement productive capable d’évoluer rapidement sans les pièges de la complexité.

De plus, une plateforme unique peut remplacer six à dix solutions de fournisseurs différents par une méthode de travail cohérente, plus productive et plus efficace. Certaines entreprises comptent jusqu’à 15 disciplines d’intégration, avec plus d’un outil pour chacune, ce qui signifie qu’elles pourraient réaliser des économies encore plus importantes en adoptant une approche de plateforme unique.