Le secteur de la logistique n’a pas connu un parcours facile ces dernières années. La pandémie et les conflits mondiaux ont clairement démontré que, pour répondre avec agilité aux menaces qui pèsent sur la chaîne d’approvisionnement, le plus important est de disposer d’informations en temps réel.

Sur un marché où les chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus instables, Hellmann Worldwide Logistics répond avec succès aux besoins individuels de ses clients – sur terre, sur l’eau et dans les airs – avec ses produits Airfret, Seafright, Road and Rail et Contract Logistics. Pour maintenir le cap vers la réussite, Hellmann souhaite poursuivre sa croissance, étendre ses activités et se tenir prêt à saisir les opportunités futures. Mais plus la croissance est importante, plus l’intégration des différents systèmes de gestion des transports et des entrepôts est complexe, de même que l’intégration des systèmes ERP et back-end, des données et des processus dont Hellmann dépend pour sa sécurité, sa disponibilité, sa robustesse et ses performances.

« Avec notre solution de plateforme précédente, la plateforme EDI/EAI d’un concurrent américain, les coûts d’exploitation, de maintenance et de développement étaient extrêmement élevés », explique Peter Schenk, responsable de la gouvernance informatique, fonctions Support et Plateformes chez Hellmann Logistics Worldwide. Après une version logicielle qui a entraîné la perte de fonctions importantes pour l’entreprise, Hellmann a décidé d’entreprendre la modernisation et la standardisation de son organisation.

Hellmann recherchait une solution intégrée pour atteindre ces objectifs :