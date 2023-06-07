Balises
Intégrez l’assistance du centre de données : réduisez les coûts et les temps d’arrêt grâce à votre stratégie d’assistance

Alors que les entreprises et leurs centres de données adoptent les déploiements cloud hybrides, le nombre de fournisseurs et de workloads augmente rapidement dans leurs environnements informatiques. La multiplication de ces fournisseurs engendre de nombreux problèmes et défis qui surchargent le personnel informatique, freinent les innovations et le développement des clients dans le cœur de métier, et compliquent l’assistance et les opérations de ces environnements.

Ajoutez à cela les priorités du DSI visant à améliorer la disponibilité de l’environnement informatique, la sécurité et la posture de confidentialité, la performance et le TCO, et vous obtenez désormais un défi insurmontable pour de nombreux clients. En fait, selon les clients interrogés par IDC, 62 % ont rapporté que les environnements multi-fournisseurs causaient plus de problèmes d’interruption qu’une seule source. Toutefois, il se peut que le capital ne soit pas disponible pour soutenir le renouvellement de la propriété des OEM, l'amélioration de l'étendue des services ou le rafraîchissement des produits en fin de vie.

Qu’est-ce qu’une stratégie de support intégré des centres de données ?

Les clients suivant une stratégie de support intégré font appel à un conseiller de confiance pour prendre en charge la plupart des produits, voire tous, dans l’ensemble du centre de données. Au cours des prochaines années, les solutions destinées aux centres de données informatiques gagneront en sophistication, compliquant davantage les défis énoncés précédemment. Les clients devront donc améliorer leur modèle de support d’infrastructure en passant de systèmes centrés sur le matériel à des solutions complètes prenant en charge les charges de travail, intégrant le matériel et les logiciels dans un modèle de support de solution.

Les clients suivant cette stratégie choisissent le niveau de service et les tâches dont ils souhaitent confier la gestion à leur fournisseur de support tout au long du cycle de vie de leurs produits d’infrastructure. Cela inclut le choix entre un support standard ou proactif. Les fournisseurs de support peuvent également gérer des services tels que l’orchestration multiplateforme, la gestion des fournisseurs et des actifs informatiques et la gestion de la disponibilité (pour n’en citer que quelques-uns).

Les avantages de la consolidation de l’assistance sur le centre de données

L'utilisation d'IBM pour le support de l'ensemble du centre de données offre des avantages cruciaux. Le rapport Forrester Total Economic Impact de l'IT hybride de support d'IBM, commandé par IBM, démontre ces avantages sur la base d’enquêtes menées auprès de 277 clients sondés et de 5 entretiens approfondis. Examinons les avantages et les motivations :

  • Réduction de 25 % des dépenses de maintenance et d’assistance : la consolidation auprès d’un fournisseur unique peut permettre aux entreprises de réaliser des économies importantes. Souvent, les clients détournent le budget et les ressources vers d’autres initiatives, notamment la transformation numérique et la migration vers cloud.
  • Réduction de 20 % du temps consacré aux tâches d’assistance matérielle : le personnel informatique consacre beaucoup de temps aux tâches d’assistance quotidiennes, telles que la gestion des stocks, le dépannage, la gestion des incidents, ainsi que l’installation et la mise à jour des équipements. Avec l’assistance informatique hybride d’IBM, un point de contact unique assurera l’assistance à distance et sur site, la logistique des pièces et la facturation. Le contact se chargera du dépannage et vous aidera à résoudre les problèmes. IBM Support Insights, un service basé sur le cloud qui identifie les problèmes actuels et potentiels du système, livre des scores de risque et des recommandations pour réduire le temps d’arrêt et éviter les interruptions de service. Il fournit des recommandations au niveau des produits pour les systèmes informatiques, les dispositifs et les logiciels en intégrant et analysant l’exposition des stocks, le cycle de vie et les données contractuelles de plusieurs fournisseurs IT.
  • Réduction de 21 % du temps moyen de résolution des pannes matérielles : grâce à un point de contact unique pour la gestion des incidents et à IBM Support Insights qui permet d’anticiper les incidents potentiels avant qu’ils ne surviennent, les clients bénéficiant du support informatique hybride d’IBM réduisent les temps d’arrêt. La précision accrue des stocks est également un facteur majeur, de même que les mises à jour proactives recommandées du code, les correctifs et l'élimination des interruptions de support. Il est important de noter qu’au-delà de la réduction effective du temps nécessaire à la résolution des incidents, les organisations évitent, en moyenne, sept incidents/pannes matérielles par an en s’appuyant sur IBM pour leur stratégie de support consolidé des centres de données.
  • 22 % de réduction du temps consacré à la gestion des relations avec les fournisseurs : le fait de disposer d’un point de contact unique pour gérer les relations avec les fournisseurs libère du temps supplémentaire pour le personnel informatique.

En savoir plus

Si vous avez du mal à intégrer l’assistance des centres de données, il est peut-être temps de commencer à réfléchir à une meilleure stratégie afin de tirer parti des capacités et résultats uniques d’IBM en entreprise. Consultez le rapport TEI complet de Forrester et utilisez l’outil IBM Hybrid IT Support Estimator Tool pour estimer les économies potentielles sur trois ans liées à la consolidation de l’assistance dans votre centre de données.

 

Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.

