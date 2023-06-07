Alors que les entreprises et leurs centres de données adoptent les déploiements cloud hybrides, le nombre de fournisseurs et de workloads augmente rapidement dans leurs environnements informatiques. La multiplication de ces fournisseurs engendre de nombreux problèmes et défis qui surchargent le personnel informatique, freinent les innovations et le développement des clients dans le cœur de métier, et compliquent l’assistance et les opérations de ces environnements.
Ajoutez à cela les priorités du DSI visant à améliorer la disponibilité de l’environnement informatique, la sécurité et la posture de confidentialité, la performance et le TCO, et vous obtenez désormais un défi insurmontable pour de nombreux clients. En fait, selon les clients interrogés par IDC, 62 % ont rapporté que les environnements multi-fournisseurs causaient plus de problèmes d’interruption qu’une seule source. Toutefois, il se peut que le capital ne soit pas disponible pour soutenir le renouvellement de la propriété des OEM, l'amélioration de l'étendue des services ou le rafraîchissement des produits en fin de vie.
Les clients suivant une stratégie de support intégré font appel à un conseiller de confiance pour prendre en charge la plupart des produits, voire tous, dans l’ensemble du centre de données. Au cours des prochaines années, les solutions destinées aux centres de données informatiques gagneront en sophistication, compliquant davantage les défis énoncés précédemment. Les clients devront donc améliorer leur modèle de support d’infrastructure en passant de systèmes centrés sur le matériel à des solutions complètes prenant en charge les charges de travail, intégrant le matériel et les logiciels dans un modèle de support de solution.
Les clients suivant cette stratégie choisissent le niveau de service et les tâches dont ils souhaitent confier la gestion à leur fournisseur de support tout au long du cycle de vie de leurs produits d’infrastructure. Cela inclut le choix entre un support standard ou proactif. Les fournisseurs de support peuvent également gérer des services tels que l’orchestration multiplateforme, la gestion des fournisseurs et des actifs informatiques et la gestion de la disponibilité (pour n’en citer que quelques-uns).
L'utilisation d'IBM pour le support de l'ensemble du centre de données offre des avantages cruciaux. Le rapport Forrester Total Economic Impact de l'IT hybride de support d'IBM, commandé par IBM, démontre ces avantages sur la base d’enquêtes menées auprès de 277 clients sondés et de 5 entretiens approfondis. Examinons les avantages et les motivations :
Si vous avez du mal à intégrer l’assistance des centres de données, il est peut-être temps de commencer à réfléchir à une meilleure stratégie afin de tirer parti des capacités et résultats uniques d’IBM en entreprise. Consultez le rapport TEI complet de Forrester et utilisez l’outil IBM Hybrid IT Support Estimator Tool pour estimer les économies potentielles sur trois ans liées à la consolidation de l’assistance dans votre centre de données.
