Alors que les entreprises et leurs centres de données adoptent les déploiements cloud hybrides, le nombre de fournisseurs et de workloads augmente rapidement dans leurs environnements informatiques. La multiplication de ces fournisseurs engendre de nombreux problèmes et défis qui surchargent le personnel informatique, freinent les innovations et le développement des clients dans le cœur de métier, et compliquent l’assistance et les opérations de ces environnements.

Ajoutez à cela les priorités du DSI visant à améliorer la disponibilité de l’environnement informatique, la sécurité et la posture de confidentialité, la performance et le TCO, et vous obtenez désormais un défi insurmontable pour de nombreux clients. En fait, selon les clients interrogés par IDC, 62 % ont rapporté que les environnements multi-fournisseurs causaient plus de problèmes d’interruption qu’une seule source. Toutefois, il se peut que le capital ne soit pas disponible pour soutenir le renouvellement de la propriété des OEM, l'amélioration de l'étendue des services ou le rafraîchissement des produits en fin de vie.