Les nouvelles technologies peuvent être passionnantes, mais elles apportent également leur lot de défis, notamment en matière de réglementation et de conformité. Les outils comme le cloud computing devraient gagner en popularité au fil de l'année, à mesure que de plus en plus d'organisations réalisent les avantages d'un accès à l'infrastructure, aux applications, aux serveurs et bien plus encore, à la demande via Internet. L'essor des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle soulève des questions sur les données personnelles et la protection de la vie privée, ce qui finira par modifier les exigences réglementaires dans le secteur des services financiers.

De nombreuses organisations devraient adopter des modèles de cloud hybride pour gérer leurs workloads et pour mieux assurer la conformité réglementaire. Il est important de comprendre que le cloud hybride par défaut n'est pas la même chose que le cloud hybride par conception. Le simple fait de se retrouver avec une infrastructure de cloud hybride ne garantit pas une efficacité, une fonctionnalité ou une évolutivité optimales. Ainsi, les institutions financières doivent surveiller de près les transformations numériques et les intégrations nécessaires pour soutenir leur croissance et leur compétitivité dans un environnement de cloud hybride adapté.