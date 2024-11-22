L’évolution de l’analytique : de la génération 1 à l’IA générative

Des équipes telles qu’IBM Consulting et IBM Research s’engagent à co-innover avec les clients pour répondre à leurs besoins uniques. L’IA générative n’est pas une solution « standard » : elle nécessite une personnalisation, de l’empathie et une compréhension approfondie des défis spécifiques auxquels les entreprises sont confrontées. Il s’agit de construire des systèmes centrés sur le client et conçus pour résoudre des problèmes concrets, et pas seulement pour fournir une technologie pour la technologie.

L’approche hybride et ouverte d’IBM nous permet de créer des solutions adaptées à tous les clouds, à tous les modèles et à tous les objectifs commerciaux. Cette capacité d’adaptation, associée à notre attachement à la gouvernance et à la transparence, nous permet d’accompagner les entreprises dans les dix prochaines années de transformation de l’IA.



Voici quelques tendances clés à observer pour mieux comprendre ce que l’avenir réserve à l’intégration et à l’automatisation des données :



Architectures basées sur des agents : attendez-vous à voir de plus en plus d’entreprises adopter des architectures basées sur des agents qui permettent une prise de décision autonome. Intégration des données en temps réel : la capacité d’intégrer les données en temps réel deviendra un prérequis pour les entreprises souhaitant rester compétitives. IA explicable : à mesure que les agents assumeront plus de responsabilités de prise de décision, l’explicabilité deviendra un aspect critique du développement de l’IA. Collaboration entre l’homme et l’agent : les entreprises les plus efficaces seront celles qui trouveront un équilibre entre l’intuition humaine et l’automatisation.

Pour les entreprises désireuses d’évoluer grâce à cette technologie transformatrice, le potentiel d’une prise de décision automatisée et basée sur les données n’a jamais été aussi réalisable. La question désormais n’est pas de savoir s’il faut sauter le pas, mais à quelle vitesse les entreprises peuvent passer à ces solutions de BI proactives et autonomes pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et redéfinir le champ des possibles à l’ère de l’intégration et de l’automatisation des données. Chez IBM, nous nous engageons à aider les entreprises à transformer leurs données en informations fiables et exploitables qui alimentent leur croissance.

