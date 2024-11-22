L’évolution de l’analytique : de la génération 1 à l’IA générative

Si l’on considère les débuts de la révolution des données, avec l’émergence de technologies de big data comme Hadoop, et les avancées actuelles en matière d’IA générative, il est clair que nous nous trouvons à un moment charnière. Cette ère exige que les entreprises opèrent des changements stratégiques pour tirer parti de l’IA. Chez IBM, l’accent est mis sur la transformation de cette promesse en valeur tangible pour les entreprises, en leur donnant les moyens de naviguer et de prospérer dans un environnement piloté par l’IA.
Forte d’une longue tradition d’inventions dans le domaine de l’intelligence artificielle, IBM est particulièrement bien placée pour mener cette évolution. Toutefois, alors que nous avançons dans l’ère générative, la voie à suivre ne se limite plus au progrès technologique : tout est question de confiance, de collaboration et de simplification. Aujourd’hui, les données sont vastes et puissantes, mais leur véritable valeur réside dans la façon dont elles peuvent être exploitées et gouvernées pour produire des informations exploitables. Pour que l’IA générative révolutionne réellement le monde des affaires, nous devons simplifier son application, afin qu’elle s’intègre parfaitement à la stratégie globale de transformation de l’entreprise.
Alors que je m’entretiens avec des DSI, un thème commun apparaît comme une évidence : la gestion de l’IA générative dans le « multiworld » est complexe. Qu’il s’agisse de systèmes multicloud, multimodèles et multimodaux, ou de stratégies de mise en œuvre pluriannuelles, gérer ces complexités n’est pas une mince affaire. Le potentiel de l’IA générative est indéniable, mais les deux tiers des DSI restent insatisfaits des progrès réalisés dans ce domaine, souvent en raison d’un manque de stratégie cohérente. Le défi consiste à élaborer une feuille de route qui non seulement simplifie, mais aussi synchronise ces différentes facettes afin d’obtenir des résultats significatifs.
Pour IBM, cela implique de jouer un rôle d’orchestrateur, d’être le partenaire de confiance qui harmonise ces divers éléments. Nous nous voyons comme le « chef d’orchestre » de l’orchestre des données, où chaque composant, qu’il s’agisse de modèles de données, de plateformes cloud ou d’agents d’IA, doit être intégré de manière fluide pour atteindre l’objectif commun de la transformation de l’entreprise.
L’une des évolutions critiques auxquelles nous sommes confrontés est le passage des tableaux de bord traditionnels à un monde d’agents collaboratifs et fiables.
Nous avons parcouru un long chemin depuis les premiers jours d’Hadoop et la première génération d’analyses de données massives. Cette nouvelle ère est caractérisée par :
Un assistant apporte des informations sur une application spécifique, mais un agent fait bien plus. Les agents peuvent collaborer entre domaines, orchestrant des workflows complexes et rendant les données exploitables de manière à la fois transparente et responsable. Pour les entreprises, cela signifie une prise de décision plus rapide, une plus grande confiance dans les données et de meilleurs résultats.
Des équipes telles qu’IBM Consulting et IBM Research s’engagent à co-innover avec les clients pour répondre à leurs besoins uniques. L’IA générative n’est pas une solution « standard » : elle nécessite une personnalisation, de l’empathie et une compréhension approfondie des défis spécifiques auxquels les entreprises sont confrontées. Il s’agit de construire des systèmes centrés sur le client et conçus pour résoudre des problèmes concrets, et pas seulement pour fournir une technologie pour la technologie.
L’approche hybride et ouverte d’IBM nous permet de créer des solutions adaptées à tous les clouds, à tous les modèles et à tous les objectifs commerciaux. Cette capacité d’adaptation, associée à notre attachement à la gouvernance et à la transparence, nous permet d’accompagner les entreprises dans les dix prochaines années de transformation de l’IA.
Voici quelques tendances clés à observer pour mieux comprendre ce que l’avenir réserve à l’intégration et à l’automatisation des données :
Pour les entreprises désireuses d’évoluer grâce à cette technologie transformatrice, le potentiel d’une prise de décision automatisée et basée sur les données n’a jamais été aussi réalisable. La question désormais n’est pas de savoir s’il faut sauter le pas, mais à quelle vitesse les entreprises peuvent passer à ces solutions de BI proactives et autonomes pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et redéfinir le champ des possibles à l’ère de l’intégration et de l’automatisation des données. Chez IBM, nous nous engageons à aider les entreprises à transformer leurs données en informations fiables et exploitables qui alimentent leur croissance.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.
