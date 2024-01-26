DORA définit un ensemble d’exigences couvrant la gestion des risques TIC, le rapport d’incidents, les tests de résilience opérationnelle, le partage d’informations sur les cybermenaces et vulnérabilités, ainsi que la gestion des risques par des tiers. Dans le cadre de ces exigences et dans le contexte de la protection des données et de la cryptographie, l’article 9 (« Protection et prévention ») stipule que les entités financières « doivent utiliser des solutions et des processus TIC » qui « a) assurent la sécurité des moyens de transfert des données » ou « c) empêchent […] l’atteinte à l’authenticité et à l’intégrité, les violations de la confidentialité et la perte de données ».

D’autres éléments à considérer dans le contexte de l’article 9 sont mentionnés à l’article 15 et exposés dans les normes techniques réglementaires connexes (provisoires), que l’ESA a publiées le 17 janvier 2024. En particulier, JC 2023 86 fournit des exigences détaillées en matière de directives cryptographiques. De plus, dans ses préambules, ce qui suit est indiqué :

« Compte tenu de l’évolution technologique rapide dans le domaine des techniques cryptographiques, les entités financières […] doivent se tenir au courant des développements pertinents en matière de cryptanalyse et prendre en compte les meilleures pratiques et normes, et doivent donc adopter une approche flexible basée sur l’atténuation et la surveillance pour faire face à l’environnement dynamique des menaces cryptographiques, y compris celles issues des progrès quantiques. »

Nous développerons ci-dessous les « menaces cryptographiques » mentionnées et les implications qu’elles pourraient avoir sur les institutions financières dans le contexte de l’informatique quantique.