L’architecture de référence Data Fabric IBM z Systems est une spécialisation du modèle architectural plus large IBM Data and Analytics Data Fabric, qui vise à amplifier l’utilisation des données dans l’ensemble d’une entreprise, indépendamment du type de formats de données, des sources de données, de l’emplacement des données et de leur utilisation. Parmi les différents aspects du cycle de vie des données, de l’accès aux données à la consommation, ceux couverts par Data Fabric sont la découverte des données, la gouvernance des données, la qualité des données, la classification des données, l’association au contexte métier, la traçabilité des données, le libre-service et l’opérationnalisation des données afin de rendre les bonnes données disponibles au bon endroit et au bon moment. Consultez les directives supplémentaires :



La spécialisation du modèle architectural Data Fabric plus large par rapport aux systèmes IBM Z Systems se concentre sur deux aspects :



• Gestion de la gouvernance et de l’accès aux différentes sources de données sur les systèmes IBM Z Systems (par exemple, VSAM, IMS, DB2, …)

• Linux sur IBM Z ou LinuxONE (MongoDB,...) et

• Mise en œuvre des composants de l’architecture data fabric d’entreprise sur les systèmes IBM Z Systems et Linux sur IBM Z/LinuxONE. La solution inclut des composants fonctionnant sur zSystems / LinuxONE et/ou des systèmes externes.



L’architecture de référence pour Data Fabric est un modèle qui peut être utilisé par les entreprises comme guide pour les aider à implémenter les différents composants de Data Fabric dans leurs environnements respectifs. L’architecture de référence Data Fabric comporte cinq modules clés, à savoir Importation de métadonnées, Enrichissement des métadonnées, Catalogage des métadonnées, Curation et transformation des données et Consommation des données. Ces modules sont essentiels pour réaliser les avantages du Data Fabric mentionnés précédemment.



L’architecture de référence couvre les composants clés, les étapes impliquées et les décisions d’architecture pour chaque module, ce qui peut aider à réaliser l’objectif des cinq modules. Elle couvre également les différentes options de technologie disponibles dans l’environnement technologique IBM pour mettre en œuvre les composants et les étapes.



Pour le module Consommation des données, le modèle de consommation générique est couvert en supposant que les détails de chaque cas d’utilisation de consommation seront couverts par l’architecture de référence respective de chaque cas d’utilisation. La modernisation de l’application pour l’architecture IBM Z détaille davantage les modèles architecturaux pour un accès moderne et plus facile aux données du système d’enregistrement (SOR) sur IBM Z et LinuxONE ainsi que divers modèles centrés sur l’intégration des données. Cela est essentiel pour obtenir des informations sur la valeur métier fondée sur les données, car les applications partagent des données du système d’enregistrement (SOR) que ce soit par les concepts d’accès direct, de réplication, de mise en cache ou de virtualisation des données qui combinent les actifs de données dans l’ensemble de l’entreprise.



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