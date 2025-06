La famille IBM Storage Networking de type C fournit une connectivité de stockage vers l'avenir pour les applications essentielles, d'énormes quantités de données, des solid state drives, des environnements basés sur le cloud. Ils utilisent un système d'exploitation unique et éprouvé et une plateforme de gestion centralisée pour permettre une adoption évolutive et des opérations SAN cohérentes.