Avec la croissance exponentielle des données dans les environnements métier de plus en plus intelligents d’aujourd’hui, les organisations doivent déployer des SAN à grande échelle de la manière la plus efficace et la plus économique possible. Pour répondre aux exigences d’évolutivité tout en gérant le coût total de possession, SAN384C-6 offre diverses fonctionnalités permettant aux organisations de consolider leurs actifs de données dans des SAN moins nombreux, plus grands et plus faciles à gérer. Il permet de réduire l’encombrement matériel du centre de données, ainsi que les dépenses d’investissement et d’exploitation associées.