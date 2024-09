IBM Storage Networking SAN32C-6 offre une connectivité Fibre Channel à haut débit depuis le rack de serveurs jusqu’au cœur du SAN. Ce commutateur permet aux organisations qui déploient rapidement des applications à l’échelle du cloud à l’aide de serveurs virtuels très denses, de bénéficier d’une bande passante plus élevée et d’une meilleure consolidation. Conçu pour favoriser le déploiement de réseau de stockage dédié (SAN) à petite et grande échelle, il offre une flexibilité exceptionnelle grâce à un module d’extension de port unique qui fournit une option de mise à niveau de port rentable et interchangeable sur le terrain. Vous avez la possibilité de passer dès le premier jour à une connectivité de serveur de 32 Go/s en utilisant des adaptateurs de bus hôte de 32 Go/s.