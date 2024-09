Il est destiné aux réseaux de stockage de petite et moyenne taille pouvant prendre en charge les clouds d’entreprise et la transformation des activités. Il intègre un ensemble complet de fonctions intelligentes à une structure de commutation performante et neutre vis-à-vis des protocoles. Le SAN192C-6 répond aux exigences de stockage rigoureuses des grands centres de données virtualisés. Il offre une disponibilité, une sécurité et une évolutivité sans compromis et intègre les nouvelles technologies de manière transparente afin de vous apporter des solutions SAN flexibles pour les centres de données.