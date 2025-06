L'analyse du Big Data consiste à utiliser des techniques d'analyse avancées sur des jeux de données volumineux et diversifiés, y compris des données structurées, semi-structurées et non structurées, provenant de sources différentes, et de tailles différentes du téraoctet au zettaoctet.

Qu'est-ce que le Big Data exactement ? Ce terme est appliqué aux jeux de données dont la taille ou le type dépasse la capacité des bases de données relationnelles traditionnelles à capturer, gérer et traiter les données avec une faible latence. Le Big Data a une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : volume élevé, vitesse élevée ou grande diversité. Les sources de données deviennent plus complexes que celles des données traditionnelles car elles sont pilotées par l'intelligence artificielle (IA), les appareils mobiles, les réseaux sociaux et l'Internet des objets (IoT). Par exemple, les différents types de données proviennent de capteurs, d'appareils, de vidéo/audio, de réseaux, de fichiers journaux, d'applications transactionnelles, du Web et des réseaux sociaux, dont la plupart sont générés en temps réel et à très grande échelle.

Grâce à l'analyse du Big Data, vous pouvez prendre de meilleures décisions plus rapidement, vous pouvez également modéliser et prédire les résultats futurs et tirer parti d'une business intelligence améliorée. Lorsque vous créez votre solution Big Data, pensez à utiliser les logiciels open source tels qu'Apache Hadoop, Apache Spark et l'ensemble de l'écosystème Hadoop comme des outils de traitement et de stockage de données rentables et flexibles conçus pour gérer le volume de données généré aujourd'hui.