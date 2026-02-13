Logiciel d’intégration et de résilience

Créez une fondation connectée et résiliente pour l’entreprise agentique
L’entreprise agentique commence par une pile technologique adaptée à l’IA. Pour déployer des agents dans l’ensemble de vos opérations, vous avez besoin d’une fondation sécurisée et connectée qui intègre le cloud hybride, les applications, les données et les réseaux. Nous aidons les équipes informatiques à mettre en œuvre une automatisation intelligente à l’échelle qui permet à l’IA d’anticiper les problèmes, d’optimiser la performance et de prendre des mesures en temps réel. Résultat : une plus grande résilience, une innovation plus rapide et une croissance mesurable de l’entreprise.
Accélérez l’adoption de l’IA en utilisant des données hybrides et l’intégration pour exécuter des agents et des modèles sur des piles informatiques fragmentées.
Profitez d’une automatisation qui identifie, hiérarchise et résout en permanence les risques avant que les utilisateurs ou les auditeurs ne les voient.
Bénéficiez d’une automatisation qui combine détection et résolution pour soutenir la résilience et la performance.
Rationalisez et étendez l’exploitation des actifs et des installations tout en unifiant les actifs fragmentés, les bons de travail et les données de stock.
Modernisez plus rapidement, réduisez la dépendance vis-à-vis des fournisseurs et renforcez la résilience, tout en maintenant le temps de fonctionnement des environnements hybrides complexes.
Supervisez la résilience des mainframes grâce à l’IA afin de maintenir le temps de fonctionnement et la fiabilité des services.
Intégrez des applications d’entreprise en quelques minutes : éliminez les tâches manuelles, maintenez votre compétitivité et accompagnez vos clients et votre croissance.
IBM webMethods Hybrid Integration offre un iPaaS unifié pour les agents, les LLM, les applications, les API, le B2B et les données, en augmentant l’agilité au niveau des sites, des environnements et des équipes.
Plateforme d’automatisation pilotée par l’IA générative, IBM Concert rationalise la gestion des applications et génère des informations exploitables grâce à l’IA.
IBM Instana exploite la puissance de l’IA et de l’automatisation pour résoudre de manière proactive les problèmes sur l’ensemble de la pile d’applications.
IBM Turbonomic automatise la gestion des ressources pour garantir des performances optimales dans les environnements multicloud tout en réduisant les coûts informatiques.
IBM JSphere Suite for Java offre des solutions flexibles pour moderniser rapidement vos applications Java d’entreprise et prolonger leur durée de vie.
IBM Maximo Application Suite est une solution unifiée de gestion du cycle de vie des actifs et des installations qui rationalise la maintenance, l’inspection et la gestion de la fiabilité de vos équipements et infrastructures critiques.
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou tout autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et conseils, et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.