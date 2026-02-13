Logiciel d’intégration et de résilience

Créez une fondation connectée et résiliente pour l’entreprise agentique

Utilisez l’IA pour transformer votre pile informatique en moteur de croissance

L’entreprise agentique commence par une pile technologique adaptée à l’IA. Pour déployer des agents dans l’ensemble de vos opérations, vous avez besoin d’une fondation sécurisée et connectée qui intègre le cloud hybride, les applications, les données et les réseaux. Nous aidons les équipes informatiques à mettre en œuvre une automatisation intelligente à l’échelle qui permet à l’IA d’anticiper les problèmes, d’optimiser la performance et de prendre des mesures en temps réel. Résultat : une plus grande résilience, une innovation plus rapide et une croissance mesurable de l’entreprise.

Déverrouiller une performance fiable de bout en bout

Intégration de l’IA agentique dans l’entreprise

Accélérez l’adoption de l’IA en utilisant des données hybrides et l’intégration pour exécuter des agents et des modèles sur des piles informatiques fragmentées.
Résilience informatique

Profitez d’une automatisation qui identifie, hiérarchise et résout en permanence les risques avant que les utilisateurs ou les auditeurs ne les voient.​
Full Stack Observability

Bénéficiez d’une automatisation qui combine détection et résolution pour soutenir la résilience et la performance.​
Opérations au niveau des actifs et des installations

Rationalisez et étendez l’exploitation des actifs et des installations tout en unifiant les actifs fragmentés, les bons de travail et les données de stock.
Modernisation des applications Java

Modernisez plus rapidement, réduisez la dépendance vis-à-vis des fournisseurs et renforcez la résilience, tout en maintenant le temps de fonctionnement des environnements hybrides complexes.
Exploitation des mainframes

Supervisez la résilience des mainframes grâce à l’IA afin de maintenir le temps de fonctionnement et la fiabilité des services.​
Automatisation des workflows

Intégrez des applications d’entreprise en quelques minutes : éliminez les tâches manuelles, maintenez votre compétitivité et accompagnez vos clients et votre croissance.
Logo Gartner

Reconnu comme leader du marché*
 
  • Rapport 2025 Magic Quadrant sur l’API Management​
 
  • Rapport 2025 Magic Quadrant : Container Management (Red Hat)​
 
  • Rapport 2025 Magic Quadrant : Observability Platforms

Découvrir le logiciel d’intégration et de résilience d’IBM

IBM® webMethods Hybrid Integration

IBM webMethods Hybrid Integration offre un iPaaS unifié pour les agents, les LLM, les applications, les API, le B2B et les données, en augmentant l’agilité au niveau des sites, des environnements et des équipes.

176 %
de retour sur investissement (ROI) sur trois ans
40 %
Réduction du temps d’arrêt des applications
Capture d’écran de l’interface utilisateur IBM webMethods Hybrid Integration
Capture d’écran de l’interface utilisateur Concert Arena

IBM Concert

Plateforme d’automatisation pilotée par l’IA générative, IBM Concert rationalise la gestion des applications et génère des informations exploitables grâce à l’IA.

62 %
d’accélération dans l’évaluation de la posture de résilience de l’entreprise par application
90 %
réduction du temps consacré à l’atténuation des vulnérabilités et expositions communes (CVE)

IBM Instana

IBM Instana exploite la puissance de l’IA et de l’automatisation pour résoudre de manière proactive les problèmes sur l’ensemble de la pile d’applications.

80 %
d’accélération des enquêtes sur les incidents
70 %
d’augmentation de la disponibilité des niveaux de service
Capture d’écran de l’interface utilisateur du produit d’observabilité et de surveillance globale de la pile complète en temps réel avec Instana
capture d’écran du tableau de bord de l’interface utilisateur kubernetes on cloud

IBM Turbonomic

IBM Turbonomic automatise la gestion des ressources pour garantir des performances optimales dans les environnements multicloud tout en réduisant les coûts informatiques. 

15 %
d’économies sur les coûts informatiques dans les data centers
30 %
de baisse des coûts de licence VMware

IBM JSphere Suite for Java

IBM JSphere Suite for Java offre des solutions flexibles pour moderniser rapidement vos applications Java d’entreprise et prolonger leur durée de vie.

70 %
de réduction du délai de modernisation des applications
54 %
de réduction de l’utilisation du processeur
Capture d’écran de l’interface utilisateur du produit JSphere AMA
Capture d’écran du tableau de bord de gestion opérationnelle

IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite est une solution unifiée de gestion du cycle de vie des actifs et des installations qui rationalise la maintenance, l’inspection et la gestion de la fiabilité de vos équipements et infrastructures critiques.

47 %
de réduction des temps d’arrêt non planifiés
26 %
de hausse de la productivité des techniciens
