Logiciel de gestion des données

Unifiez et gouvernez vos données pour alimenter une IA de confiance en temps réel à l’échelle de l’entreprise
Déverrouillez rapidement une IA et une analytique fiables et rentables grâce à la Converged Data Foundation d’IBM, une architecture ouverte, hybride et gouvernée de manière responsable qui unifie les données sur tous les clouds et dans tous les systèmes. En automatisant l’intégration des données, en enrichissant le contexte à partir des renseignements et en mettant en place un accès de confiance et basé sur des politiques, les clients accélèrent la création de valeur, adoptent davantage l’IA, prennent de meilleures décisions et réalisent une transformation rapide et mesurable de leur activité.
IBM watsonx.data offre des données gouvernées et adaptées à l’IA afin de déployer des agents d’IA fiables. Une base de données stable devient essentielle à la réussite de l’IA à l’échelle de l’entreprise.
Une structure contextuelle en temps réel permet aux agents d’associer, de contextualiser et de gérer les données de l’entreprise grâce à une couche sémantique et de métadonnées unifiée.
Prouvez la traçabilité des données et la raison pour laquelle les informations IA ont été produites, et réduisez les dépenses cloud, les goulots d’étranglement, les risques de conformité et les échecs IA.
Face aux réglementations toujours plus contraignantes, réduisez les risques d’exposition en faisant de la confiance, de l’auditabilité et de la conformité les fondements de l’évolution de l’IA.
Déployez rapidement les assistants et agents d’IA grâce à une approche gouvernée et précise qui peut être mise en œuvre rapidement en utilisant les données existantes.
Donnez aux utilisateurs professionnels l’autonomie nécessaire sans longs échanges avec les équipes en charge des données et facilitez ainsi une idéation, une analyse et une innovation en temps réel.
Intégrez la sécurité et la gouvernance dès le départ pour éviter les restructurations, réduire les cycles d’approbation, vous aligner sur un ensemble d’indicateurs et assurer un déploiement rapide en toute sécurité.
Bénéficiez d’une visibilité sur les algorithmes vulnérables et réduisez ainsi l’exposition aux attaques de type « récolter maintenant, décrypter plus tard ».
Exploitez l’analytique et l’IA pour réduire les coûts et la latence de l’ETL et accélérer la génération d’informations et la prise de décision en temps réel.
Bénéficiez d’une visibilité de bout en bout, mettez en place des contrôles, détectez les menaces en temps réel et garantissez la continuité grâce à une validation et une récupération rapides de l’intégrité.
IBM watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement de l’analytique et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.
IBM watsonx.data integration est un outil adaptatif d’intégration de données conçu pour assurer la pérennité de votre intégration de données grâce à un plan de contrôle unifié, rompant ainsi le cycle des réécritures constantes du pipeline, de la prolifération des outils et de l’augmentation de la dette technique.
IBM watsonx.data intelligence exploite les métadonnées pour découvrir, organiser et gérer les actifs de données dans des environnements sur site et dans le cloud public, privé ou hybride.
IBM Planning Analytics est un logiciel de gestion des performances commerciales et opérationnelles doté de fonctionnalités de planification, de prévision et de reporting.
IBM Cognos Analytics est un copilote IA de confiance qui transforme des données en analyses plus intelligentes et en informations exploitables pour des décisions plus éclairées.
IBM Db2 est une base de données destinée à l’exécution de vos workloads stratégiques qui alimente des transactions à faible latence et des analyses en temps réel dans n’importe quel cloud, hybride ou sur site.
IBM SPSS Statistics est une plateforme d’analyse statistique complète conçue pour aider les entreprises et les particuliers à extraire des informations fiables à partir de données. Elle combine des tests statistiques robustes, la modélisation prédictive, la régression et les prévisions avec une préparation rationalisée des données et une analyse automatisée. Grâce à son extensibilité intégrée pour Python et R, ses licences évolutives et sa flexibilité de déploiement, elle permet à ses utilisateurs de tous niveaux de passer en toute confiance des données à des décisions défendables et fondées sur les données.
Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou tout autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et conseils, et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.