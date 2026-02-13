Logiciel de gestion des données

Déverrouillez rapidement une IA et une analytique fiables et rentables grâce à la Converged Data Foundation d’IBM, une architecture ouverte, hybride et gouvernée de manière responsable qui unifie les données sur tous les clouds et dans tous les systèmes. En automatisant l’intégration des données, en enrichissant le contexte à partir des renseignements et en mettant en place un accès de confiance et basé sur des politiques, les clients accélèrent la création de valeur, adoptent davantage l’IA, prennent de meilleures décisions et réalisent une transformation rapide et mesurable de leur activité.