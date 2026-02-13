Logiciel de gestion des données

Unifiez et gouvernez vos données pour alimenter une IA de confiance en temps réel à l’échelle de l’entreprise

Rendu 3D de tuiles plates d’intelligence artificielle et d’automatisation placées côte à côte, avec des icônes colorées dans des tons bleus et violets

Jeter les bases d’une IA évolutive et de confiance​

Déverrouillez rapidement une IA et une analytique fiables et rentables grâce à la Converged Data Foundation d’IBM, une architecture ouverte, hybride et gouvernée de manière responsable qui unifie les données sur tous les clouds et dans tous les systèmes. En automatisant l’intégration des données, en enrichissant le contexte à partir des renseignements et en mettant en place un accès de confiance et basé sur des politiques, les clients accélèrent la création de valeur, adoptent davantage l’IA, prennent de meilleures décisions et réalisent une transformation rapide et mesurable de leur activité. 

Des données adaptées aux agents d’IA d’entreprise

IBM watsonx.data offre des données gouvernées et adaptées à l’IA afin de déployer des agents d’IA fiables. Une base de données stable devient essentielle à la réussite de l’IA à l’échelle de l’entreprise.

 

Transformez vos données fragmentées en renseignements pour l’entreprise

Des données adaptées à l’IA et contextualisées en temps réel

Une structure contextuelle en temps réel permet aux agents d’associer, de contextualiser et de gérer les données de l’entreprise grâce à une couche sémantique et de métadonnées unifiée.
Optimisation des données hybrides

Prouvez la traçabilité des données et la raison pour laquelle les informations IA ont été produites, et réduisez les dépenses cloud, les goulots d’étranglement, les risques de conformité et les échecs IA.
Découverte, gouvernance et protection des données

Face aux réglementations toujours plus contraignantes, réduisez les risques d’exposition en faisant de la confiance, de l’auditabilité et de la conformité les fondements de l’évolution de l’IA.
IA agentique

Déployez rapidement les assistants et agents d’IA grâce à une approche gouvernée et précise qui peut être mise en œuvre rapidement en utilisant les données existantes.
Intégration des données et accès simplifiés

Donnez aux utilisateurs professionnels l’autonomie nécessaire sans longs échanges avec les équipes en charge des données et facilitez ainsi une idéation, une analyse et une innovation en temps réel.
Découverte, gouvernance et protection de l’IA

Intégrez la sécurité et la gouvernance dès le départ pour éviter les restructurations, réduire les cycles d’approbation, vous aligner sur un ensemble d’indicateurs et assurer un déploiement rapide en toute sécurité.
Compatibilité quantique

Bénéficiez d’une visibilité sur les algorithmes vulnérables et réduisez ainsi l’exposition aux attaques de type « récolter maintenant, décrypter plus tard ».​
Analytique avancée des mainframes et IA

Exploitez l’analytique et l’IA pour réduire les coûts et la latence de l’ETL et accélérer la génération d’informations et la prise de décision en temps réel.
Sécurité et conformité des mainframes

Bénéficiez d’une visibilité de bout en bout, mettez en place des contrôles, détectez les menaces en temps réel et garantissez la continuité grâce à une validation et une récupération rapides de l’intégrité.
Logo Gartner

Reconnu comme leader du marché*
 
  • Rapport Magic Quadrant 2024 sur les outils d’intégration des données
 
  • Rapport Magic Quadrant 2024 sur les systèmes de gestion de bases de données cloud

IBM watsonx.data

IBM watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement de l’analytique et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.

40 %
de précision en plus (IA versus RAG classique)
50 %
de réduction des coûts d’entrepôt de données avec l’optimisation des workloads
Capture d’écran du gestionnaire d’infrastructure d’IBM watsonx.data
Capture d’écran des transactions financières d’IBM watsonx.data

IBM watsonx.data integration

IBM watsonx.data integration est un outil adaptatif d’intégration de données conçu pour assurer la pérennité de votre intégration de données grâce à un plan de contrôle unifié, rompant ainsi le cycle des réécritures constantes du pipeline, de la prolifération des outils et de l’augmentation de la dette technique.

IBM watsonx.data intelligence

IBM watsonx.data intelligence exploite les métadonnées pour découvrir, organiser et gérer les actifs de données dans des environnements sur site et dans le cloud public, privé ou hybride.

110 %
de hausse de la productivité grâce à l’automatisation des tâches critiques et à la création de jeux de données fiables, sécurisés et de haute qualité
90 %
de temps économisé par les ingénieurs des données grâce à la rationalisation de la gestion des données
Capture d’écran de l’explorateur de données d’IBM watsonx.data
Capture d’écran de l’aperçu prévisionnel d’IBM watsonx.data

IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics est un logiciel de gestion des performances commerciales et opérationnelles doté de fonctionnalités de planification, de prévision et de reporting.

25 %
de temps économisé en éliminant la modélisation manuelle des feuilles de calcul
83 %
de temps gagné dans l’émission des prévisions de la chaîne d’approvisionnement

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics est un copilote IA de confiance qui transforme des données en analyses plus intelligentes et en informations exploitables pour des décisions plus éclairées.

86 %
des rapports plus rapides et plus précis
9 %
d'augmentation du chiffre d'affaires total
Capture d’écran du nouveau tableau de bord IBM Cognos Analytics
Capture d’écran du tableau de bord d’IBM Db2 Warehouse on Cloud

IBM Db2

IBM Db2 est une base de données destinée à l’exécution de vos workloads stratégiques qui alimente des transactions à faible latence et des analyses en temps réel dans n’importe quel cloud, hybride ou sur site.

70 %
d’accélération de la génération de rapports grâce à des temps de réponse plus courts
4
moins de coûts d’infrastructure

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics est une plateforme d’analyse statistique complète conçue pour aider les entreprises et les particuliers à extraire des informations fiables à partir de données. Elle combine des tests statistiques robustes, la modélisation prédictive, la régression et les prévisions avec une préparation rationalisée des données et une analyse automatisée. Grâce à son extensibilité intégrée pour Python et R, ses licences évolutives et sa flexibilité de déploiement, elle permet à ses utilisateurs de tous niveaux de passer en toute confiance des données à des décisions défendables et fondées sur les données.

Capture d’écran d’IBM SPSS Statistics
