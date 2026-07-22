Les solutions logicielles SAP stockent un grand nombre de données sensibles. La sécurisation de ces solutions est cruciale pour préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ces données, en les protégeant contre tout·e accès, manipulation ou divulgation non autorisés.

IBM Guardium offre une protection et une visibilité complètes lors du déplacement de vos données à travers les clouds, les bases de données et les applications, garantissant ainsi la sécurité de votre logiciel SAP et au-delà.