Utilisez les solutions complètes de cybersécurité centrées sur les données et les identités pour votre logiciel SAP
Les solutions logicielles SAP stockent un grand nombre de données sensibles. La sécurisation de ces solutions est cruciale pour préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ces données, en les protégeant contre tout·e accès, manipulation ou divulgation non autorisés.
IBM Guardium offre une protection et une visibilité complètes lors du déplacement de vos données à travers les clouds, les bases de données et les applications, garantissant ainsi la sécurité de votre logiciel SAP et au-delà.
Appliquez une approche des accès selon le principe du moindre privilège afin que les données soient accessibles sur la base du besoin de connaître. Cette approche permet de surveiller et de gérer l’accès des utilisateurs tiers et privilégiés aux données sensibles de SAP et de l’entreprise.
IBM Guardium prend en compte les déploiements SAP sur site et sur les plateformes cloud, notamment Amazon AWS, Google, IBM Cloud, Microsoft Azure et Oracle OCI. Il vous offre ainsi une protection de la sécurité des données pour votre entreprise lors de sa migration vers le cloud hybride.
Utilisez des modèles prédéfinis pour les réglementations et les workflows de reporting de conformité automatisés afin d’accélérer la production de rapports d’audit grâce à des processus rationalisés ; vous réduirez ainsi le coût total de possession et renforcerez votre posture de conformité.
Les événements exploitables et à priorité élevée sont automatiquement partagés via des intégrations préconfigurées avec SIEM, SOAR, PAM et d’autres outils ITSM/SecOps pour automatiser l’orchestration des incidents et accélérer la réponse.
IBM Verify propose une vérification d’identité de premier ordre, sécurisant les données sensibles et empêchant l’accès non autorisé à vos applications SAP. En tant que plateforme IAM intégrant l’IA qui se concentre sur la structure des identités, IBM Verify répond à la réalité hybride de SAP et applique une orchestration et une gestion efficaces des identités à travers de multiples types d’applications métier. Ces applications peuvent aller des outils SAP SaaS modernisés et cloud natifs aux environnements SAP sur site.
Activez l’authentification unique, l’authentification à étapes et l’authentification sans mot de passe. Restreignez ou évaluez l’accès dans des conditions à haut risque.
Bénéficiez d’une visibilité complète sur l’activité des utilisateurs sur les logiciels SAP et ses applications sur le cloud, le SaaS et les déploiements sur site. Cartographiez régulièrement les flux d’accès, détectez et réagissez face aux identités compromises, à l’accès fictif, aux actifs exposés, etc.
Automatisez et gérez les identités des applications basées sur SAP Netweaver et des environnements SAP Cloud tout au long du cycle de vie des utilisateurs, du premier jour à leur départ.
Identifiez et gérez en continu les comptes inconnus et privilégiés, et surveillez les activités anormales des utilisateurs. Conservez et gérez les secrets en toute sécurité grâce à des fonctionnalités de coffre-fort indépendantes de la plateforme.
Accélérez votre transformation SAP grâce à nos services de conseil. Optimisez votre ERP, déployez des workflows intelligents et libérez tout le potentiel de votre entreprise pour une croissance durable.
Boostez l’efficacité de SAP grâce à IBM Consulting. Nos services gérés SAP contribuent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à diminuer les coûts de possession.
IBM Consulting propose des services de conseil spécialisés en données et en IA, pour aider les entreprises à bâtir des stratégies d’IA responsables et évolutives.
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