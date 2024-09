Grâce aux technologies telles que le mobile, l’IdO et le cloud, les organisations connectent de nouveaux et différents types de terminaux à leur environnement d’entreprise. Parallèlement, les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, ce qui rend plus difficile d’assurer la sécurité de tous les terminaux de votre entreprise. Cette situation est souvent aggravée par le fait que vous ne disposez peut-être pas des compétences et de l’expertise nécessaires pour gérer la sécurité des terminaux en interne.