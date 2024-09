Pas d’automatisation sans intégration

Il existe de nombreuses façons de connecter et d’échanger des données entre les applications. La création de liens point à point individuels est coûteuse et difficile à gérer. L’intégration fondée sur les API entre les applications simplifie l’échange d’informations ou la « demande et la réponse » des API. L’automatisation peut quant à elle faire apparaître ou déclencher de nouvelles opportunités de monétisation. Comme l’explique Mme Lowry, « selon ce qui se passe en ligne ou en magasin, ces intégrations peuvent lancer différentes applications, par exemple, déplacer des stocks ou modifier une promotion. »

Voici un exemple concret de la façon dont une intégration basée sur des API peut profiter aux détaillants et à leurs clients. Imaginez que vous souhaitiez écouler vos stocks en organisant une vente flash. Vous savez qu’en proposant à la fois le retrait en magasin et la livraison, vous devriez augmenter les ventes. Pour que les clients puissent choisir entre le retrait sur place ou la livraison, votre processus de gestion des stocks doit exposer des informations pour les deux options. Lorsqu’un client sélectionne un article, une application doit interroger tous les magasins locaux pour vérifier leurs niveaux de stock. En tant que détaillant, vous pouvez exposer le niveau de stock de chaque magasin sous forme d’API, et l’application peut utiliser l’emplacement du client pour afficher une liste des magasins les plus proches ayant du stock.

Si le client souhaite réserver un article ou le commander pour la livraison, des flux d’intégration automatisés supplémentaires peuvent être utilisés pour s’assurer que le stock n’est pas en survente et pour déterminer les frais et délais de livraison locaux. L’automatisation peut également être utilisée pour déclencher une application de promotion si un produit ne se vend pas assez rapidement.

Résultats en 6 mois

Selon Mme Lowry, si une entreprise met en œuvre l’intégration et l’automatisation pour améliorer son processus de stock, elle peut obtenir deux résultats remarquables en six mois environ : une augmentation de la fidélité des clients et une réduction immédiate du temps nécessaire au déploiement de nouvelles applications, telles qu’une promotion.

« De nombreuses études montrent que les détaillants qui ont donné la priorité à l’expérience utilisateur ont fini par être plus résilients, que ce soit en réponse à la pandémie ou à une crise financière, et qu’ils s’en sortent mieux au fil du temps parce qu’ils peuvent évoluer avec le changement », explique Mme Lowry. « En rendant l’expérience de transaction plus fluide et plus simple, vous renforcerez la fidélité de vos clients. »