Ressources

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Découvrez les analyses indépendantes d’experts qui mettent en lumière les capacités, les logiciels et les solutions d’IBM en matière de données et d’IA.
Le Gartner Magic Quadrant pour l’intégration de données salue IBM pour sa capacité à prendre en charge des intégrations complexes à l’échelle de l’entreprise dans des environnements sur site, hybrides et cloud. IBM continue d’aider les entreprises à conserver le contrôle, la flexibilité et la fiabilité de leurs données, sans imposer de migrations perturbatrices.
L’IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment reconnaît IBM pour sa capacité à prendre en charge des environnements de données hybrides complexes et à aider les entreprises à simplifier l’intégration tout en préservant l’ouverture, la gouvernance et la valeur métier.
Le Magic Quadrant de Gartner pour les systèmes de gestion de bases de données cloud met en avant IBM pour sa capacité à proposer des services de bases de données fiables et performants, permettant aux entreprises d’accélérer leur modernisation et de passer à l’échelle en toute confiance.
Ce rapport met en évidence l’importance de données d’entreprise accessibles, fiables et bien gouvernées comme fondement des initiatives d’IA réussies. Il présente également les principaux défis et les stratégies permettant de créer de la valeur à partir de données structurées et non structurées.
Découvrez les webinaires IBM, qui proposent des perspectives de leadership d’opinion, des analyses sectorielles et des exemples concrets d’utilisation des données et de l’IA.
Des agents d’IA performants commencent par les bonnes données. Découvrez comment la qualité, la gouvernance et l’intégration des données influencent la fiabilité et les résultats des agents d’IA.
L’IA agentique repose sur des données fiables et prêtes pour l’entreprise. Découvrez comment préparer, gouverner et intégrer vos données afin de prendre en charge des agents d’IA déployés à l’échelle de l’entreprise.
Pour aider les entreprises à dépasser le stade des projets pilotes, cette session explique comment des données fiables et gouvernées, alimentées par watsonx.data, permettent de déployer des agents d’IA évolutifs et prêts pour la production, capables de générer des résultats métier mesurables.
Découvrez comment les plateformes de données modernes et intelligentes aident les entreprises à unifier, gérer et exploiter leurs données à l’échelle, afin d’obtenir plus rapidement des informations, de prendre de meilleures décisions et de générer des bénéfices métier mesurables.
Accédez au leadership éclairé d’IBM sur les données et l’IA, des réflexions stratégiques aux applications concrètes.
Découvrez comment la gestion moderne des données dans le cloud soutient l’IA, l’analytique et les workloads à l’échelle de l’entreprise, avec flexibilité et contrôle.
Rendez vos données prêtes pour l’IA en intégrant, gouvernant et optimisant les données structurées et non structurées dans des environnements hybrides et multicloud.
Découvrez comment IBM aide les entreprises à intégrer, gouverner et activer leurs données afin de soutenir leurs stratégies d’IA, d’analytique et de cloud hybride, avec flexibilité et maîtrise.
Un aperçu synthétique de la manière dont watsonx.data permet un accès évolutif et gouverné aux données d’entreprise. Découvrez ses principales fonctionnalités et ses avantages à travers un scénario de démonstration pratique.
Découvrez les dernières actualités sur les innovations produits, la reconnaissance par les clients et les tendances autour des données, de l’IA et du cloud hybride.
Les produits IBM ont reçu 23 TrustRadius 2026 Buyer’s Choice Awards, attribués exclusivement sur la base d’avis d’utilisateurs vérifiés. Ces distinctions témoignent de la confiance et de la satisfaction des clients dans plusieurs domaines, notamment l’IA, le cloud hybride, les données et l’analytique, la sécurité, et bien d’autres.
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Les coûts réels d’une mauvaise qualité des données apparaissent souvent en aval : inefficacités opérationnelles, risques de non-conformité, pertes de revenus et opportunités manquées.
Découvrez comment utiliser Docling, l’outil open source d’IBM, avec Python pour convertir des données non structurées issues de fichiers numérisés en format structuré.