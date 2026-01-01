Ressources

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Rapports d'analyste

Découvrez les analyses indépendantes d’experts qui mettent en lumière les capacités, les logiciels et les solutions d’IBM en matière de données et d’IA.
Un leader de l’intégration de données d’entreprise, reconnu par Gartner

Le Gartner Magic Quadrant pour l’intégration de données salue IBM pour sa capacité à prendre en charge des intégrations complexes à l’échelle de l’entreprise dans des environnements sur site, hybrides et cloud. IBM continue d’aider les entreprises à conserver le contrôle, la flexibilité et la fiabilité de leurs données, sans imposer de migrations perturbatrices.

 Accéder au rapport L’intégration de données à l’échelle de l’entreprise : IBM dans l’IDC MarketScape

L’IDC MarketScape Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment reconnaît IBM pour sa capacité à prendre en charge des environnements de données hybrides complexes et à aider les entreprises à simplifier l’intégration tout en préservant l’ouverture, la gouvernance et la valeur métier.

 Accéder au rapport Leadership dans les systèmes de gestion de bases de données cloud, reconnu par Gartner

Le Magic Quadrant de Gartner pour les systèmes de gestion de bases de données cloud met en avant IBM pour sa capacité à proposer des services de bases de données fiables et performants, permettant aux entreprises d’accélérer leur modernisation et de passer à l’échelle en toute confiance.

 Accéder au rapport Du chaos des données à la clarté de l’IA : activer l’IA grâce à des données d’entreprise de haute qualité

Ce rapport met en évidence l’importance de données d’entreprise accessibles, fiables et bien gouvernées comme fondement des initiatives d’IA réussies. Il présente également les principaux défis et les stratégies permettant de créer de la valeur à partir de données structurées et non structurées.

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Webinaires

Découvrez les webinaires IBM, qui proposent des perspectives de leadership d’opinion, des analyses sectorielles et des exemples concrets d’utilisation des données et de l’IA.

 
Les agents IA s’appuient sur des données. Les vôtres sont-elles prêtes ?

 

   Des agents d’IA performants commencent par les bonnes données. Découvrez comment la qualité, la gouvernance et l’intégration des données influencent la fiabilité et les résultats des agents d’IA.

 Regarder maintenant Préparer vos données pour des agents d’IA évolutifs

L’IA agentique repose sur des données fiables et prêtes pour l’entreprise. Découvrez comment préparer, gouverner et intégrer vos données afin de prendre en charge des agents d’IA déployés à l’échelle de l’entreprise.

 

 Regarder maintenant Passer à l’échelle avec les agents d’IA pour un impact métier réel

Pour aider les entreprises à dépasser le stade des projets pilotes, cette session explique comment des données fiables et gouvernées, alimentées par watsonx.data, permettent de déployer des agents d’IA évolutifs et prêts pour la production, capables de générer des résultats métier mesurables.

 Regarder maintenant Transformer votre stratégie de données en impact pour l’IA

Découvrez comment les plateformes de données modernes et intelligentes aident les entreprises à unifier, gérer et exploiter leurs données à l’échelle, afin d’obtenir plus rapidement des informations, de prendre de meilleures décisions et de générer des bénéfices métier mesurables.

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Guides

Accédez au leadership éclairé d’IBM sur les données et l’IA, des réflexions stratégiques aux applications concrètes.
La qualité de votre IA dépend de celle de vos données

Découvrez comment la gestion moderne des données dans le cloud soutient l’IA, l’analytique et les workloads à l’échelle de l’entreprise, avec flexibilité et contrôle.

 Télécharger le guide Le seul data lakehouse hybride et ouvert pour l’IA d’entreprise et l’analytique

Rendez vos données prêtes pour l’IA en intégrant, gouvernant et optimisant les données structurées et non structurées dans des environnements hybrides et multicloud.

 Télécharger le guide Guide du responsable des données adaptées à l’IA

Découvrez comment IBM aide les entreprises à intégrer, gouverner et activer leurs données afin de soutenir leurs stratégies d’IA, d’analytique et de cloud hybride, avec flexibilité et maîtrise.

 Télécharger le guide Libérez la puissance de l’IA pour une intégration transparente des données

Un aperçu synthétique de la manière dont watsonx.data permet un accès évolutif et gouverné aux données d’entreprise. Découvrez ses principales fonctionnalités et ses avantages à travers un scénario de démonstration pratique.

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Articles de blog et autres ressources

Découvrez les dernières actualités sur les innovations produits, la reconnaissance par les clients et les tendances autour des données, de l’IA et du cloud hybride.
Reconnaissance par les clients : 23 produits IBM récompensés par TrustRadius

Les produits IBM ont reçu 23 TrustRadius 2026 Buyer’s Choice Awards, attribués exclusivement sur la base d’avis d’utilisateurs vérifiés. Ces distinctions témoignent de la confiance et de la satisfaction des clients dans plusieurs domaines, notamment l’IA, le cloud hybride, les données et l’analytique, la sécurité, et bien d’autres.

 Lire le communiqué Élaborer une stratégie de données pour l’IA d’entreprise

Apprenez à élaborer une stratégie de données gagnante pour l’IA d’entreprise dans cet épisode passionnant de notre série vidéo AI Academy.

 Regarder maintenant Une menace cumulative : le véritable coût d’une mauvaise qualité des données

Les coûts réels d’une mauvaise qualité des données apparaissent souvent en aval : inefficacités opérationnelles, risques de non-conformité, pertes de revenus et opportunités manquées.

 

 Regarder maintenant Comment convertir des données non structurées en données structurées

Découvrez comment utiliser Docling, l’outil open source d’IBM, avec Python pour convertir des données non structurées issues de fichiers numérisés en format structuré.

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Il est temps de tirer le meilleur parti de vos données pour l’IA générative.

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