Une gestion des données plus intelligente avec IBM watsonx.data
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Des données opérationnelles en temps réel, prêtes pour l’IA

Alimentez vos applications d’IA avec des données opérationnelles en temps réel, la recherche vectorielle et le contexte d’entreprise dans une architecture ouverte et évolutive

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Fond blanc avec coups de pinceau violets sur le bord droit

Données en temps réel. Avantage réel.

Défis

De nombreuses applications d’IA s’appuient sur des contenus statiques, des pipelines différés ou des systèmes isolés. Mais les cas d’utilisation à plus forte valeur dépendent de données opérationnelles qui changent en permanence : transactions, interactions client, événements et signaux applicatifs. Lorsque les données sont difficiles d’accès ou trop lentes à activer, l’IA reste bloquée au stade des pilotes au lieu de soutenir des décisions et des actions concrètes.

Solution

watsonx.data aide les entreprises à transformer leurs données opérationnelles en contexte prêt pour l’IA grâce à des formats ouverts, des moteurs adaptés aux usages et un accès intelligent à l’ensemble du parc de données de l’entreprise. Pour les workloads en temps réel, cela peut inclure Astra DB, un moteur NoSQL basé sur Cassandra, conçu pour les lectures et écritures à haut débit, la faible latence et la disponibilité continue, fourni sous forme de service cloud entièrement géré sur AWS, Google Cloud et Azure dans plus de 30 régions.

Homme d’affaires utilisant une tablette avec un tableau de bord numérique de gestion des stocks dans un entrepôt intelligent, concept de logistique moderne et de technologie de chaîne d’approvisionnement.
De la source de données à l’action en temps réel 01 Connecter les données opérationnelles en direct

Capturez les événements, les transactions, les interactions et les signaux applicatifs à mesure qu’ils se produisent. Diffusez les données événementielles via des plateformes de traitement en temps réel, tout en stockant les données opérationnelles directement dans un moteur NoSQL hautes performances pour un accès à faible latence.

 02 Traiter, stocker et servir les données en temps réel.

Enrichissez et traitez les flux en direct en continu, puis stockez-les et servez-les via watsonx.data avec un moteur NoSQL basé sur Cassandra. Prenez en charge les lectures et écritures à haut débit tout en combinant données opérationnelles, recherche vectorielle et contexte d’entreprise.

 03 Alimenter les applications et l’IA en temps réel

Fournissez un contexte en temps réel aux expériences personnalisées et aux cas d’utilisation liés à l’IdO, à la banque, à la vente au détail et à la chaîne d’approvisionnement. Donnez aux équipes l’échelle, la sécurité et l’ouverture nécessaires pour soutenir les décisions en quelques millisecondes.

Pourquoi utiliser watsonx.data pour l’IA en temps réel ?

Des opérations plus simples et moins coûteuses, sans compromis

Réduisez la charge opérationnelle avec une plateforme entièrement gérée, de niveau entreprise, pour les workloads NoSQL. Éliminez une grande partie de la complexité liée à la gestion, aux correctifs et à l’optimisation des clusters, afin que les équipes puissent se concentrer sur la création et l’exécution des applications plutôt que sur la maintenance de l’infrastructure. Réduisez le TCO grâce à des outils centralisés, à l’automatisation et à une utilisation plus efficace des ressources.
Des performances rapides, évolutives et toujours disponibles

Créez et faites évoluer plus rapidement des applications en temps réel avec des API familières, des modèles de données flexibles et une infrastructure gérée. Prenez en charge les workloads à haut débit avec une faible latence, une évolutivité élastique et une disponibilité mondiale dans les clouds et les régions, afin que les équipes puissent passer rapidement et sereinement du déploiement à la production.
Unifiez les données, agissez en temps réel et gouvernez en toute confiance.

Réunissez les données opérationnelles, analytiques et vectorielles dans une architecture adaptée aux usages. Elle prend en charge les résultats en temps réel et les cas d’utilisation prêts pour l’IA. Permettez un accès à faible latence aux données en direct sans pipelines complexes, tout en maintenant une sécurité, une gouvernance et une ouverture de niveau entreprise dans l’ensemble du patrimoine de données.
Là où les données en temps réel créent un avantage pour l’IA
Gros plan sur une personne tenant un smartphone et interagissant avec l’écran pour consulter des billets de voyage
Expériences mobiles personnalisées

Prenez en charge les recommandations, les trajets et les commandes, les portefeuilles, les paiements et les récompenses grâce à un accès continu aux données opérationnelles qui évoluent rapidement.
Un chariot élévateur jaune transporte une palette de marchandises dans un grand entrepôt.
Chaîne d’approvisionnement et logistique

Alimentez le suivi des flottes, la visibilité des stocks et les mises à jour d’expédition grâce à l’ingestion et au traitement en temps réel.
Personne portant un tablier et attrapant des bouteilles dans un rayon de supermarché, à côté d’un chariot.
Vente au détail et commerce numérique

Offrez des expériences de recherche, de personnalisation et de campagne réactives à grande échelle, avec une faible latence et un haut débit.
Jeune femme utilisant un distributeur automatique de billets
Banque et détection de la fraude

Prenez en charge le traitement des paiements, la détection de la fraude et les systèmes de trading qui dépendent de lectures et d’écritures rapides ainsi que d’une récupération contextuelle.
Personne marchant dans une installation industrielle avec une tablette, près d’une grande machine et d’équipements en usine
IdO et télémétrie

Ingérez les signaux applicatifs, les événements des appareils et les données de performance réseau, puis agissez en temps réel.
Ressources

Éprouvé pour les workloads en temps réel à l’échelle de la production

Un homme et une femme assis à une table dans un café, la femme regardant son smartphone
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L'équipe d'ingénieurs de Bud Financial a intégré la technologie IBM dans une architecture qui enrichit les transactions financières en moins de cinq millisecondes avec une précision supérieure à 97 %.
Un agriculteur examine la qualité des cultures dans un champ.
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Professionnels créatifs échangeant autour d’une tablette numérique au bureau
Comment Bay Point a créé une IA sécurisée pour les marchés privés
Afin d’accélérer la capacité de leurs clients à prendre des décisions financières critiques, Bay Point Advisors a développé Atlas, une plateforme alimentée par l’IA permettant aux clients d’interagir de manière conversationnelle avec leurs data rooms sécurisées.
Passer à l’étape suivante

Découvrez comment Astra DB dans IBM watsonx.data peut vous aider à créer des applications d’IA générative en temps réel avec une plateforme de données unifiée. Commencez par un atelier sur les cas d’utilisation, essayez Astra DB ou passez de Cassandra open source à un modèle de production géré.

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