Alimentez vos applications d’IA avec des données opérationnelles en temps réel, la recherche vectorielle et le contexte d’entreprise dans une architecture ouverte et évolutive
Défis
De nombreuses applications d’IA s’appuient sur des contenus statiques, des pipelines différés ou des systèmes isolés. Mais les cas d’utilisation à plus forte valeur dépendent de données opérationnelles qui changent en permanence : transactions, interactions client, événements et signaux applicatifs. Lorsque les données sont difficiles d’accès ou trop lentes à activer, l’IA reste bloquée au stade des pilotes au lieu de soutenir des décisions et des actions concrètes.
Solution
watsonx.data aide les entreprises à transformer leurs données opérationnelles en contexte prêt pour l’IA grâce à des formats ouverts, des moteurs adaptés aux usages et un accès intelligent à l’ensemble du parc de données de l’entreprise. Pour les workloads en temps réel, cela peut inclure Astra DB, un moteur NoSQL basé sur Cassandra, conçu pour les lectures et écritures à haut débit, la faible latence et la disponibilité continue, fourni sous forme de service cloud entièrement géré sur AWS, Google Cloud et Azure dans plus de 30 régions.
Capturez les événements, les transactions, les interactions et les signaux applicatifs à mesure qu’ils se produisent. Diffusez les données événementielles via des plateformes de traitement en temps réel, tout en stockant les données opérationnelles directement dans un moteur NoSQL hautes performances pour un accès à faible latence.
Enrichissez et traitez les flux en direct en continu, puis stockez-les et servez-les via watsonx.data avec un moteur NoSQL basé sur Cassandra. Prenez en charge les lectures et écritures à haut débit tout en combinant données opérationnelles, recherche vectorielle et contexte d’entreprise.
Fournissez un contexte en temps réel aux expériences personnalisées et aux cas d’utilisation liés à l’IdO, à la banque, à la vente au détail et à la chaîne d’approvisionnement. Donnez aux équipes l’échelle, la sécurité et l’ouverture nécessaires pour soutenir les décisions en quelques millisecondes.
Réduisez la charge opérationnelle avec une plateforme entièrement gérée, de niveau entreprise, pour les workloads NoSQL. Éliminez une grande partie de la complexité liée à la gestion, aux correctifs et à l’optimisation des clusters, afin que les équipes puissent se concentrer sur la création et l’exécution des applications plutôt que sur la maintenance de l’infrastructure. Réduisez le TCO grâce à des outils centralisés, à l’automatisation et à une utilisation plus efficace des ressources.
Créez et faites évoluer plus rapidement des applications en temps réel avec des API familières, des modèles de données flexibles et une infrastructure gérée. Prenez en charge les workloads à haut débit avec une faible latence, une évolutivité élastique et une disponibilité mondiale dans les clouds et les régions, afin que les équipes puissent passer rapidement et sereinement du déploiement à la production.
Réunissez les données opérationnelles, analytiques et vectorielles dans une architecture adaptée aux usages. Elle prend en charge les résultats en temps réel et les cas d’utilisation prêts pour l’IA. Permettez un accès à faible latence aux données en direct sans pipelines complexes, tout en maintenant une sécurité, une gouvernance et une ouverture de niveau entreprise dans l’ensemble du patrimoine de données.
Prenez en charge les recommandations, les trajets et les commandes, les portefeuilles, les paiements et les récompenses grâce à un accès continu aux données opérationnelles qui évoluent rapidement.
Alimentez le suivi des flottes, la visibilité des stocks et les mises à jour d’expédition grâce à l’ingestion et au traitement en temps réel.
Offrez des expériences de recherche, de personnalisation et de campagne réactives à grande échelle, avec une faible latence et un haut débit.
Prenez en charge le traitement des paiements, la détection de la fraude et les systèmes de trading qui dépendent de lectures et d’écritures rapides ainsi que d’une récupération contextuelle.
Ingérez les signaux applicatifs, les événements des appareils et les données de performance réseau, puis agissez en temps réel.
Découvrez comment Astra DB dans IBM watsonx.data peut vous aider à créer des applications d’IA générative en temps réel avec une plateforme de données unifiée. Commencez par un atelier sur les cas d’utilisation, essayez Astra DB ou passez de Cassandra open source à un modèle de production géré.