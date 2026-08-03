Réduisez la charge opérationnelle avec une plateforme entièrement gérée, de niveau entreprise, pour les workloads NoSQL. Éliminez une grande partie de la complexité liée à la gestion, aux correctifs et à l’optimisation des clusters, afin que les équipes puissent se concentrer sur la création et l’exécution des applications plutôt que sur la maintenance de l’infrastructure. Réduisez le TCO grâce à des outils centralisés, à l’automatisation et à une utilisation plus efficace des ressources.