Partout dans le monde, les agriculteurs sont confrontés à des conditions de plus en plus difficiles. Les changements climatiques rendant les schémas météorologiques plus difficiles à prévoir, les méthodes d’irrigation traditionnelles ne permettent plus d’obtenir des rendements suffisants. Dans le même temps, le secteur agricole est fortement influencé par les tendances, ce qui fait de l’agilité un élément essentiel de la réussite.

SupPlant aide les agriculteurs à optimiser l’irrigation afin d’augmenter le rendement des cultures tout en économisant l’eau. Grâce à un matériel spécialisé installé sur le terrain et à des algorithmes logiciels propriétaires, SupPlant fournit aux agriculteurs des recommandations personnalisées pour répondre aux besoins en temps réel des cultures. Dans un souci d’expansion, SupPlant a reconnu qu’elle pouvait exploiter la richesse des données qu’elle a recueillies pour créer une solution sans capteur, rendant les méthodes d’irrigation intelligentes accessibles aux petites et moyennes exploitations agricoles. Parallèlement, l’entreprise a cherché à se développer dans le domaine des opérations B2B2C, en aidant les vendeurs de semences, d’engrais et de pesticides à entrer en contact avec ces clients plus modestes. L’entreprise a également adopté une approche B2G afin d’aider les gouvernements à appréhender les enjeux de sécurité alimentaire, leur permettant de mieux cibler leurs efforts et investissements au niveau national.

« Environ 90 % des agriculteurs du monde exploitent des petites exploitations », explique Lior Naaman, directeur marketing chez SupPlant. « Souvent, ils ont peu d’expérience en technologie et manquent de ressources pour installer du matériel. En repensant notre technologie pour répondre à leurs besoins, notre ambition était de contribuer à augmenter de manière significative la productivité agricole à travers le monde. »

