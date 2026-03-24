SupPlant développe la première solution d’irrigation intelligente sans capteurs au monde
Partout dans le monde, les agriculteurs sont confrontés à des conditions de plus en plus difficiles. Les changements climatiques rendant les schémas météorologiques plus difficiles à prévoir, les méthodes d’irrigation traditionnelles ne permettent plus d’obtenir des rendements suffisants. Dans le même temps, le secteur agricole est fortement influencé par les tendances, ce qui fait de l’agilité un élément essentiel de la réussite.
SupPlant aide les agriculteurs à optimiser l’irrigation afin d’augmenter le rendement des cultures tout en économisant l’eau. Grâce à un matériel spécialisé installé sur le terrain et à des algorithmes logiciels propriétaires, SupPlant fournit aux agriculteurs des recommandations personnalisées pour répondre aux besoins en temps réel des cultures. Dans un souci d’expansion, SupPlant a reconnu qu’elle pouvait exploiter la richesse des données qu’elle a recueillies pour créer une solution sans capteur, rendant les méthodes d’irrigation intelligentes accessibles aux petites et moyennes exploitations agricoles. Parallèlement, l’entreprise a cherché à se développer dans le domaine des opérations B2B2C, en aidant les vendeurs de semences, d’engrais et de pesticides à entrer en contact avec ces clients plus modestes. L’entreprise a également adopté une approche B2G afin d’aider les gouvernements à appréhender les enjeux de sécurité alimentaire, leur permettant de mieux cibler leurs efforts et investissements au niveau national.
« Environ 90 % des agriculteurs du monde exploitent des petites exploitations », explique Lior Naaman, directeur marketing chez SupPlant. « Souvent, ils ont peu d’expérience en technologie et manquent de ressources pour installer du matériel. En repensant notre technologie pour répondre à leurs besoins, notre ambition était de contribuer à augmenter de manière significative la productivité agricole à travers le monde. »
SupPlant a choisi IBM® watsonx Orchestrate et IBM® DataStax comme base pour sa nouvelle offre, appelée Plant ;). S’appuyant sur l’algorithme sophistiqué et le vaste entrepôt de données développés par SupPlant, Plant () utilise des images satellites de parcelles pour fournir aux agriculteurs des informations personnalisées sur la météo et l’irrigation deux fois par semaine, ainsi que des alertes ponctuelles en cas de stress hydrique ou de conditions météorologiques extrêmes.
Avec IBM DataStax, SupPlant a automatisé l’ingestion et la récupération des données non structurées que l’entreprise collecte à partir de capteurs et de satellites, en les enrichissant pour les rendre adaptés à l’IA. Ensuite, en utilisant watsonx Orchestrate, SupPlant a développé des agents IA qui aident les agriculteurs à analyser leurs parcelles au fil du temps afin d’obtenir des informations plus approfondies. Parallèlement, SupPlant a mis au point un agent d’intelligence artificielle chargé d’identifier les clients potentiels des vendeurs de produits agricoles.
Dans un premier temps, SupPlant a mené un projet pilote auprès de 50 agriculteurs. Grâce à une solide boucle de feedback et à un processus itératif, l’entreprise a affiné Plant ;) pour le rendre plus convivial. Par exemple, la solution est intégrée à WhatsApp, ce qui signifie que les agriculteurs reçoivent des notifications par l’intermédiaire d’une interface familière et qu’ils n’ont pas besoin d’installer un nouveau logiciel.
Avec la technologie IBM au cœur de Plant ;), SupPlant peut stimuler la croissance tout en aidant les petits agriculteurs à cultiver la nourriture dont dépend le monde. Fait important, SupPlant offre Plant ;) gratuitement. Les agriculteurs peuvent choisir d’acheter des semences, des engrais et des pesticides par l’intermédiaire de SupPlant, mais la technologie d’irrigation intelligente est accessible à tous, quelles que soient leurs ressources.
« Grâce à la technologie d’IBM, nous pouvons établir une relation de confiance avec les exploitations agricoles locales et produire des pistes fiables pour les vendeurs de produits agricoles, ce qui permet de rationaliser le marketing et de booster les ventes », explique Lior Naaman.
Aujourd’hui, environ 50 000 agriculteurs du monde entier utilisent Plant ;), et SupPlant accueille 500 à 1 000 nouveaux utilisateurs chaque jour. L’entreprise affiche un taux de satisfaction de 80 %. Par ailleurs, 80 % des utilisateurs lisent l’intégralité des messages envoyés par la solution, et 30 % vont plus loin en posant des questions ou en répondant aux sondages. Ce fort taux d’engagement signifie qu’un plus grand nombre d’agriculteurs disposent désormais d’une connaissance approfondie de leurs parcelles. Cela leur permet de rester agiles face aux aléas climatiques et de garantir la santé de leurs cultures.
« Nous travaillons constamment à l’introduction de nouvelles fonctionnalités pour aider les agriculteurs à cultiver plus efficacement que jamais », conclut Lior Naaman. « À mesure que nous nous développons, nous continuerons à nous appuyer sur la technologie d’IBM pour atteindre nos objectifs. »
Fondée en 2016, SupPlant est une entreprise de technologie agricole dont la mission est d’économiser l’eau tout en améliorant la productivité et le rendement des cultures. Comptant une centaine d’employés répartis dans des bureaux en Israël, au Maroc, au Mexique et dans d’autres pays, SupPlant travaille à l’échelle mondiale pour analyser les besoins en temps réel des cultures, en produisant des informations agronomiques exploitables pour les agriculteurs.
© Copyright IBM Corporation. Février 2026.
IBM, le logo IBM, watsonx Orchestrate et DataStax sont des marques d’IBM Corp., enregistrées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.