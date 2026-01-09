Dialoguer avec votre data room : comment Bay Point Advisors a construit une plateforme RAG sécurisée pour l’analyse des marchés privés

La précision et la sécurité sont deux exigences essentielles pour la prise de décisions d’investissement. Lors de l’évaluation d’opportunités d’investissement, les sociétés financières créent souvent des data rooms sécurisées regroupant toutes les sources de due diligence nécessaires pour aider les investisseurs à décider de poursuivre ou non une opération. Mais ces opportunités sont souvent fugaces : parcourir des milliers de PDF, de feuilles de calcul financières, de contrats critiques et d’autres documents afin de parvenir à une décision peut prendre énormément de temps.

Basée à Atlanta, Bay Point Advisors est une société de gestion d’investissements spécialisée dans les opportunités de marchés privés souvent négligées par les investisseurs traditionnels. Pour accélérer la prise de décision de ses clients, Bay Point a conçu Atlas, une plateforme alimentée par l’IA qui permet d’interagir de façon conversationnelle avec les data rooms. Plutôt que de parcourir manuellement les fichiers pour identifier les conditions de prêt, les clauses, les notes de risque et d’autres éléments critiques d’une transaction, les utilisateurs posent des questions directes et reçoivent en quelques millisecondes des réponses contextualisées, étayées par des citations, directement issues des documents privés de la data room.