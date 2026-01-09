Intelligence artificielle Automatisation informatique

Dialoguer avec votre data room : comment Bay Point Advisors a construit une plateforme RAG sécurisée pour l’analyse des marchés privés

Afin d’accélérer la capacité de leurs clients à prendre des décisions financières critiques, Bay Point Advisors a développé Atlas, une plateforme alimentée par l’IA permettant aux clients d’interagir de manière conversationnelle avec leurs data rooms sécurisées.

Publié le 9 janvier 2026
By Rick Atkinson and Chad Jennings

La précision et la sécurité sont deux exigences essentielles pour la prise de décisions d’investissement. Lors de l’évaluation d’opportunités d’investissement, les sociétés financières créent souvent des data rooms sécurisées regroupant toutes les sources de due diligence nécessaires pour aider les investisseurs à décider de poursuivre ou non une opération. Mais ces opportunités sont souvent fugaces : parcourir des milliers de PDF, de feuilles de calcul financières, de contrats critiques et d’autres documents afin de parvenir à une décision peut prendre énormément de temps.

Basée à Atlanta, Bay Point Advisors est une société de gestion d’investissements spécialisée dans les opportunités de marchés privés souvent négligées par les investisseurs traditionnels. Pour accélérer la prise de décision de ses clients, Bay Point a conçu Atlas, une plateforme alimentée par l’IA qui permet d’interagir de façon conversationnelle avec les data rooms. Plutôt que de parcourir manuellement les fichiers pour identifier les conditions de prêt, les clauses, les notes de risque et d’autres éléments critiques d’une transaction, les utilisateurs posent des questions directes et reçoivent en quelques millisecondes des réponses contextualisées, étayées par des citations, directement issues des documents privés de la data room.

e problème : l’examen de volumes élevés de documents ralentit les décisions

Pour être viable dans des environnements financiers, la plateforme Atlas devait répondre aux exigences suivantes :

  • Recherche à très haute précision
  • Réponses contextualisées et explicables
  • Gestion stricte des droits d’accès et isolation des données
  • Faible charge opérationnelle
  • Intégration fluide avec la pile technologique existante de Bay Point (.NET et Angular)

Atlas relève ce défi grâce à la génération augmentée de récupération (RAG), combinant recherche sémantique et synthèse pilotée par l’IA.

Architecture : un workflow RAG de niveau production

Atlas associe la pile .NET et Angular de Bay Point à Astra DB sur IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI et une couche de métadonnées SQL. Son architecture s’organise autour de deux pipelines coordonnés :

  • Le workflow de chat utilisé par les clients
  • Le workflow d’ingestion de documents destiné aux intendants (administrateurs autorisés responsables des importations)

1. Workflow de requête investisseur (processus de chat)

Lorsqu’un client soumet une question, Atlas authentifie l’utilisateur et récupère le contexte depuis la couche de métadonnées SQL afin de s’assurer que seuls les documents autorisés sont inclus dans la recherche. Les métadonnées associées à chaque document, telles que l’identifiant de la data room et le niveau d’autorisation, sont utilisées pour appliquer un filtrage strict.

La question et le contexte utilisateur sont envoyés à Astra DB, qui transmet le texte au modèle d’embeddings Azure OpenAI pour vectorisation. Le vecteur obtenu est ensuite utilisé pour interroger la base de données vectorielle d’Astra DB, afin de récupérer les segments de texte les plus pertinents ainsi que leurs métadonnées associées.

Atlas transmet ensuite la question de l’utilisateur, les instructions de prompt, l’historique du chat et les segments récupérés à un modèle de conversation Azure OpenAI, qui génère une réponse en langage naturel, contextualisée et assortie de citations détaillées.

Flux de conversation Atlas : une question authentifiée est envoyée au service d’embeddings via la Data API, puis à la recherche vectorielle dans Astra DB, aboutissant à la génération d’une réponse avec citations par Azure OpenAI. Figure 1. Flux de conversation Atlas : une question authentifiée est envoyée au service d’embeddings via la Data API, puis à la recherche vectorielle dans Astra DB, aboutissant à la génération d’une réponse avec citations par Azure OpenAI.

2. Workflow d’ingestion des documents (pipeline d’embedding)

Lorsqu’un employé de Bay Point importe des documents dans une data room, Atlas transfère les fichiers vers Azure Blob Storage et enregistre leurs métadonnées dans la base de données SQL d’Atlas. Le texte est extrait puis découpé en segments de taille gérable. Chaque segment est enrichi de métadonnées garantissant un contrôle d’accès correct et une traçabilité complète lors de la recherche.

Les segments sont ensuite envoyés vers la base de données vectorielle, qui utilise le modèle d’embeddings Azure OpenAI pour vectoriser chaque élément. Les vecteurs résultants, accompagnés des identifiants de documents, des identifiants de data rooms et des métadonnées d’autorisation, sont enregistrés dans la base de données vectorielle d’Astra DB.

Chaque segment étant stocké de manière indépendante, le remplacement ou la mise à jour d’un document ne nécessite qu’une réindexation partielle, réduisant ainsi les coûts et la complexité opérationnels.

Pipeline d’embedding des documents Atlas : un intendant importe des documents de data room, qui sont envoyés vers Blob Storage. L’extraction, le découpage et l’embedding sont ensuite réalisés via la Data API et stockés dans la base de données vectorielle d’Astra DB. Figure 2. Pipeline d’embedding des documents Atlas : un intendant importe des documents de data room, qui sont envoyés vers Blob Storage. L’extraction, le découpage et l’embedding sont ensuite réalisés via la Data API et stockés dans la base de données vectorielle d’Astra DB.

Considérations techniques : ce qu’il faut pour créer un système RAG fiable

La conception d’Atlas a nécessité plusieurs choix d’ingénierie délibérés afin de répondre aux exigences rigoureuses des workflows des marchés privés.

Séparation des modèles de recherche et de génération

Atlas utilise un modèle distinct pour les embeddings et un autre pour la génération des réponses. Cette séparation améliore la précision de la recherche et produit des synthèses plus cohérentes qu’un modèle unique polyvalent.

Intégration pilotée par REST via la Data API

L’API Data d’Astra DB, avec son interface REST et son SDK .NET, a permis à l’équipe d’ingénierie d’intégrer les opérations vectorielles dans la base de code existante avec un minimum de friction. Il n’a donc pas été nécessaire d’adopter de nouveaux langages ou de déployer une infrastructure supplémentaire.

Contrôle d’accès basé sur les métadonnées

La gestion des droits d’accès est appliquée au niveau de chaque segment grâce aux métadonnées définies lors de l’ingestion. Lors de la recherche, seuls les segments autorisés sont pris en compte, garantissant que les réponses proviennent toujours de documents que l’utilisateur est habilité à consulter.

Maintenance efficace grâce à la réindexation partielle

Atlas n’a pas besoin de retraiter l’intégralité des jeux de données lorsqu’un document doit être modifié, remplacé ou supprimé. Seuls les fichiers concernés sont réindexés, pour une ingestion rapide et facile à gérer.

Rapidité opérationnelle grâce à l’assistance des fournisseurs

L’équipe d’ingénierie de Bay Point a accéléré le développement grâce aux canaux de support direct d’IBM et à des conseils de mise en œuvre. Cela a été particulièrement déterminant lors de la conception des workflows de recherche et de l’ajustement des paramètres d’embedding. L’équipe de support a utilisé Langflow, l’interface graphique de développement intuitive par glisser-déposer d’IBM, pour aider l’équipe Bay Point à visualiser les exigences architecturales et la viabilité globale du projet Atlas.

Résultats : informations plus rapides, meilleure gouvernance, confiance accrue

Atlas améliore considérablement la manière dont les clients et les analystes interagissent avec les données des marchés privés, avec pour résultats :

  • Génération d’informations plus rapide : les informations clés sont accessibles en quelques secondes
  • Ancrage cohérent : les réponses incluent des citations de sources
  • Réduction des taux d’erreur : les hallucinations sont limitées grâce à un prompting contraint
  • Productivité accrue : moins de temps passé à parcourir manuellement les documents
  • Gouvernance renforcée : les autorisations au niveau des documents sont respectées de bout en bout

La plateforme transforme des ensembles de documents statiques et non structurés en une couche de connaissance consultable et conversationnelle, accélérant les workflows de due diligence.

Et ensuite : l’IA agentique pour les workflows d’investissement

Atlas évolue vers une IA agentique, où des processus autonomes peuvent exploiter à la fois des documents privés, des informations de marché et des jeux de données publics afin d’identifier de nouveaux éléments pertinents pour un investissement. Les capacités futures pourraient inclure :

  • Des notifications lorsque de nouveaux documents ont un impact sur les conditions d’une offre
  • Des contrôles de cohérence entre documents
  • La surveillance des évolutions réglementaires ou de marché
  • Des synthèses proactives des mises à jour documentaires

Cette évolution fait passer Atlas d’un système réactif de questions-réponses à une intelligence proactive.

Une architecture RAG sécurisée et évolutive pour la finance

Atlas démontre comment la RAG peut fonctionner de manière sécurisée et fiable dans les contraintes de l’investissement sur les marchés privés. Astra DB fournit le stockage vectoriel, la recherche à faible latence et l’intégration REST qui alimentent la recherche sémantique d’Atlas. Azure OpenAI apporte la couche de raisonnement qui synthétise des réponses contextualisées et riches en citations.

Ensemble, ces composants permettent à Bay Point Advisors de transformer la due diligence des marchés privés en une expérience rapide, conversationnelle et gouvernée, entièrement pilotée par les données propres à l’entreprise et alignée sur les exigences de sécurité du secteur financier.

Rick Atkinson

CTO

Bay Point Advisors

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM