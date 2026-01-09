Dialoguer avec votre data room : comment Bay Point Advisors a construit une plateforme RAG sécurisée pour l’analyse des marchés privés

Lorsqu’un employé de Bay Point importe des documents dans une data room, Atlas transfère les fichiers vers Azure Blob Storage et enregistre leurs métadonnées dans la base de données SQL d’Atlas. Le texte est extrait puis découpé en segments de taille gérable. Chaque segment est enrichi de métadonnées garantissant un contrôle d’accès correct et une traçabilité complète lors de la recherche.
Les segments sont ensuite envoyés vers la base de données vectorielle, qui utilise le modèle d’embeddings Azure OpenAI pour vectoriser chaque élément. Les vecteurs résultants, accompagnés des identifiants de documents, des identifiants de data rooms et des métadonnées d’autorisation, sont enregistrés dans la base de données vectorielle d’Astra DB.
Chaque segment étant stocké de manière indépendante, le remplacement ou la mise à jour d’un document ne nécessite qu’une réindexation partielle, réduisant ainsi les coûts et la complexité opérationnels.