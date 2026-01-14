Des opérations bancaires à 5 millisecondes : comment Bud Financial a construit une plateforme d’intelligence de données sur IBM watsonx.data

Bud Financial (Bud) aide les banques, coopératives de crédit et fintechs à convertir les données transactionnelles brutes en intelligence client qui soutient des insights comportementaux en temps réel, des services personnalisés et une prise de décision éclairée.

La clientèle de Bud, société basée à Londres, va des start-ups fintech aux banques internationales. Son plus gros client dessert plus de 10 millions d'utilisateurs de vente au détail et traite plus de 500 millions de transactions par mois, une échelle qui exige fiabilité et précision à chaque étape. L'un de ses clients les plus importants, HSBC, a adopté la technologie de Bud en 2019 et a été tellement impressionné qu'il est devenu par la suite un investisseur.

Ensemble, l'équipe d'ingénieurs d'IBM et de Bud a créé une architecture qui enrichit chaque transaction financière en moins de cinq millisecondes avec une précision de plus de 97 %. Pour ce faire, l'architecture classifie l'achat, cartographie le commerçant, ajoute des étiquettes de géolocalisation et de catégorie et détecte les schémas récurrents ou inhabituels, ce qui permet aux banques de surface des informations en temps réel le moment où une transaction se produit.