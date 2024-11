Turbonomic fonctionne comme un outil d’optimisation du système VMware qui analyse en permanence les niveaux de demande de ressources et agit pour déplacer, ajouter ou arrêter des machines virtuelles afin de répondre à la demande et d’améliorer l’utilisation. Contrairement aux services de surveillance qui fournissent des notifications après l’apparition de problèmes, l’automatisation de Turbonomic intervient pour adapter les ressources en vue de prévenir les problèmes et de réduire les dépannages.