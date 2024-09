MySQL est le système de gestion de bases de données relationnelle (SGBDR) open-source le plus populaire au monde. Fort de ses performances éprouvées, de sa fiabilité, de son faible coût et de sa facilité d’utilisation, MySQL s’est imposé comme la base de données de prédilection pour les applications Web.

La plateforme IBM® Turbonomic® optimise les performances et la capacité des bases de données MySQL. Le logiciel IBM Turbonomic contribue en permanence et de façon automatique à garantir les performances et à maintenir la conformité avec les accords de niveau de service (SLA) en matière de performances et de disponibilité.