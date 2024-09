Intégration d’Oracle

Oracle, également connu officiellement sous le nom d’Oracle Database, est l’un des plus grands systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est connu pour sa robustesse et son évolutivité et peut gérer des bases de données très volumineuses et complexes. Il fournit également un large éventail d’outils pour gérer et optimiser les performances et offre des fonctions avancées telles que le partitionnement, la compression et l’entreposage de données en temps réel.

Avec la plateforme IBM® Turbonomic®, vous pouvez automatiser les actions de gestion et d’ajustement des ressources comme le processeur, la mémoire et le stockage. En intégrant le logiciel IBM Turbonomic à Oracle, vous pouvez optimiser la performance et la gestion de la capacité d’Oracle pour les instances exécutées sur site ou dans le cloud.