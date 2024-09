Intégration Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) développé par Microsoft. Le système permet de stocker, de récupérer et de gérer des données et peut être utilisé avec de nombreuses applications.

La plateforme IBM® Turbonomic® découvre et gère automatiquement les exemplaires SQL Server exécutés sur site ou dans le cloud. Le logiciel IBM Turbonomic contribue à garantir l’exécution optimale des exemplaires et optimise la gestion des capacités de SQL Server en gérant l’infrastructure sous-jacente. Cette optimisation est atteinte en automatisant, en affectant et en adaptant les ressources selon les besoins.