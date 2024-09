IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

TDMF assure le suivi et la validation du transfert de données, ce qui permet d’éviter la corruption ou la perte de données. Il garantit également l’intégrité et la disponibilité de vos applications métier critiques pendant le processus de migration. Le processus de transfert de données sans interruption de TDMF permet de migrer les données plus rapidement et plus facilement, tout en maintenant l’intégrité des données et en améliorant les performances des applications critiques. Grâce à la fonction de stimulation dynamique, TDMF assouplit les critères liés à la migration.