IBM z/OS Data Set Mobility Facility (zDMF) est une solution de migration de données sans interruption qui déplace presque instantanément les ensembles de données mainframe critiques. Elle simplifie la gestion des migrations de grande ampleur et garantit le maintien en ligne et la disponibilité des applications.



En migrant des groupes d’ensembles de données sur du matériel de différents fournisseurs et avec différentes capacités de stockage, zDMF vous permet d’éviter les migrations manuelles, ce qui limite les erreurs et les temps d’arrêt. La migration accélérée des ensembles de données :



- Réduit les coûts liés au déploiement de nouveaux systèmes de stockage mainframe et à la main-d’œuvre informatique

- Minimise les chevauchements de baux et de maintenance

- Élimine presque totalement les pannes