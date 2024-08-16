Ressources essentielles

Fiche technique IBM Storage Scale
Transformer l’IA grâce au stockage basé sur le contenu pour des informations fondées sur les données
IBM Storage Scale basé sur le contenu
Accélérer les workloads avec IBM Storage Scale et Storage Scale System
IBM Storage Scale et IBM Storage Scale System 6000 pour les partenaires cloud NVIDIA 
Optimiser les résultats de l’IA grâce au stockage basé sur le contenu
Un stockage plus intelligent, une IA améliorée : comment IBM et NVIDIA libèrent le potentiel des données d’entreprise
Documentation IBM Storage Scale

IBM RedBooks

IBM Storage Scale : chiffrement
Politiques de gestion du cycle de vie des informations IBM Storage Scale

Blogs

De nouvelles fonctionnalités basées sur le contenu permettent à IBM Storage Scale d’améliorer les réponses de l’IA La stratégie d’IA de votre entreprise souffre-t-elle de l’absence d’un composant clé ? Le logiciel IBM Storage Scale fournit un accès hautes performances aux objets S3 de nouvelle génération

Vidéos

Stockage IBM basé sur le contenu pour la recherche médicale

Démonstration : IBM Storage Scale basé sur le contenu

Étapes suivantes

Découvrez comment accélérer l’IA et augmenter la valeur de vos données avec IBM Storage Scale.

 Consulter la FAQ
Autres moyens d’information Documentation Support IBM Redbooks Communauté Technology Lifecycle Services for IBM Storage Communauté de développeurs Financement global Fonctionnalité flexible Partenaires