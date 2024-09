Imaginez un monde où la perte de données et les temps d’arrêt appartiennent au passé. IBM Storage Protect for Cloud pour Google Workspace offre une intégration transparente avec des capacités avancées et automatisées de sauvegarde et de récupération de stockage, des fonctionnalités robustes de chiffrement et de sécurité des données, une surveillance et des alertes intelligentes, ainsi que des fonctions complètes de reporting et d’analyse. Découvrez une solution qui change la donne, conçue pour révolutionner la façon dont vous protégez et gérez les données critiques.

Profitez d’une tranquillité d’esprit sans précédent grâce à des fonctionnalités de sécurité robustes et à un respect strict de la conformité. Vos données sont renforcées pour faire face aux menaces et aux exigences réglementaires. Bénéficiez d’une disponibilité continue des données pour maintenir les opérations sans interruption et garantir la continuité des activités. Soyez tranquille en sachant que vos données sensibles sont sécurisées et accessibles, même en cas de crise.



N’attendez pas qu’une catastrophe se produise. Protégez dès aujourd’hui votre actif le plus précieux avec IBM Storage Protect for Cloud pour Google Workspace. Commencez dès maintenant un essai gratuit de 30 jours. Aucune carte bancaire n’est requise et aucune restriction de données ne s’applique.