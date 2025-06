La capacité d’IBM Sterling [Data Exchange] à gérer la complexité des différents formats de données nous permet d’être sûrs que ce que nous proposons au client correspond à ce que nous allons lui fournir. Olly Cruickshank Directeur de la gestion et du développement des produits DHL International GmbH Lorsque les habitudes des clients évoluent, notre plateforme [IBM Sterling Order Management] doit être en mesure de s’adapter. La flexibilité de notre architecture nous permet d’y parvenir et de savoir où investir notre temps. Ope Bakare Vice-président et responsable de l'architecture informatique Hudson Bay/Saks Fifth Avenue Lire l’histoire de Hudson Bay Nous avons pour mission de créer une expérience personnalisée et IBM nous a permis de déployer d’importants changements qui sont bien plus personnalisés et interconnectés sur les différents canaux et marchés. Jim Cruickshank Vice-président du Développement numérique et des technologies Retail Pandora Lire le communiqué de presse de Pandora et d’IBM IBM nous offre de solides capacités d’intégration B2B dont nous avons besoin pour assurer la fluidité des mouvements de millions de fichiers chaque mois, ainsi que l’évolutivité, la flexibilité et la disponibilité dont nous avons besoin pour poursuivre notre croissance internationale. Ove Kolstad Responsable technique pour le transfert de fichiers géré Filets