Utilisez les tableaux croisés pour analyser les relations entre les variables et segmenter le marché en catégories exploitables. Cette technique analyse l’interaction entre les données démographiques et les préférences, et révèle des schémas et des relations qui permettent d’établir une segmentation, de cibler la communication et d’améliorer la prestation de services. Des secteurs tels que la santé, la vente au détail et l’hôtellerie peuvent tirer parti de ces informations pour optimiser leurs offres et leurs stratégies d’engagement.