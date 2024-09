L’application de processus d’achats durables d’IBM Consulting s’appuie sur le cadre IBM Process Excellence (PEX) Value Triangle pour améliorer la rentabilité et développer des fonctions achat orientées objectifs dans trois domaines essentiels : l’efficacité, la conformité et l’expérience. Suivez et mesurez les améliorations de performance dans le processus d’achat et donnez des indicateurs clés tels que le délai de mise en œuvre, le taux de reprise, les commandes urgentes, les achats improvisés, le taux d’approbation, les tonnes d’émissions de CO2 et les scores de durabilité des fournisseurs.