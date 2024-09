Application de processus lead-to-cash

IBM Process Mining rationalise les processus de gestion des prospects et de trésorerie en identifiant les problèmes et les blocages dans le pipeline, tout en garantissant un niveau de conformité plus important. Améliorez votre rentabilité et accélérez la croissance de vos revenus en augmentant les taux de conversion des prospects, en réduisant les fuites de revenus et en renforçant vos performances grâce à des KPI tels que le délai d’exécution et le taux d’automatisation. Le framework Process Excellence Value analyse les performances des KPI et les écarts d’efficacité, d’expérience et de conformité.