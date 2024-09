L’application de processus de prêt immobilier d’IBM Consulting intègre le cadre IBM Process Excellence Value pour identifier les inefficacités des processus et évaluer leur impact sur les principaux indicateurs de prêts (taux d’approbation des prêts, pourcentage de cas à examiner, indice NPS, etc.) en mettant l’accent sur les ICP relatifs à l’efficacité, la conformité et l’expérience. Résultat : des informations exploitables pouvant améliorer le taux de rétention client, réduire les coûts d’acquisition de clients et optimiser la gestion et le suivi du crédit.