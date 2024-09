IBM Open XL C/C++ for Linux on Power intègre entièrement l’infrastructure de compilateur Clang et LLVM pour C/C++. Vous pouvez ainsi profiter de la technologie open source et de la force d’IBM dans la technologie d’optimisation des compilateurs. LLVM est un framework de compilation open source activement géré par une grande communauté de développeurs. Il prend en charge plusieurs architectures et langages de programmation. Clang fait partie de l’infrastructure de compilateur LLVM : une infrastructure de front-end et d’outils linguistiques pour le projet LLVM.

Avec l’infrastructure d’IBM Open XL C/C++ for Linux exécuté sur Power, vous pouvez bénéficier du langage C/C++ moderne, notamment des optimisations LLVM courantes et de la compatibilité des compilateurs GCC.

Les compilateurs IBM XL C/C++ for Linux existants sont toujours disponibles.