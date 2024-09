Prend en charge FORTRAN 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003 et un sous-ensemble de Fortran 2008 ; prend en charge un sous-ensemble de la spécification technique 29113 pour une meilleure interopérabilité de Fortran avec C ; permet de protéger les investissements dans le code source et objet Fortran existant créé avec les versions précédentes des compilateurs ; prend en charge la compatibilité du code objet ou des bibliothèques compilés avec les versions précédentes d’IBM XL Fortran avec le nouvel environnement d’exécution et le nouveau compilateur IBM Open XL Fortran.