IBM Open XL Fortran for AIX est le compilateur Fortran nouvelle génération d’IBM. Il facilite la création et la maintenance des applications écrites en Fortran pour IBM Power. Il optimise votre infrastructure sur les plateformes IBM Power, avec la prise en charge de calculs numériques, scientifiques et haute performance étendus. Grâce à l’exploitation complète de la dernière architecture Power10, IBM Open XL Fortran for AIX on Power peut générer du code qui utilise les capacités de Power10 pour optimiser l’utilisation de votre matériel.



IBM Open XL Fortran for AIX combine la technologie IBM XL Fortran avec l’infrastructure de compilation LLVM. LLVM est un cadre de compilation open source activement géré par une vaste communauté de développement, qui prend en charge plusieurs architectures et langages de programmation.