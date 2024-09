IBM Open XL C/C++ for AIX est le compilateur C/C++ nouvelle génération d’IBM qui facilite la création et la maintenance d’applications écrites en C/C++ pour IBM Power. S’appuyant sur la dernière architecture Power10, IBM Open XL C/C++ for AIX génère le code qui exploite les capacités de Power10 pour maximiser l’utilisation de votre matériel.



IBM Open XL C/C++ for AIX intègre l’infrastructure complète du compilateur Clang et LLVM afin de vous faire bénéficier des technologies open source combinées au savoir-faire d’IBM en matière de compilation optimisée. LLVM est un framework de compilation open source activement géré par une vaste communauté de développement, qui prend en charge plusieurs architectures et langages de programmation. Clang fait partie de l’infrastructure du compilateur LLVM qui fournit une interface de langage et une infrastructure d’outils pour le projet LLVM.



L’infrastructure d’IBM Open XL C/C++ for AIX vous permet de bénéficier du langage C/C++ moderne, des optimisations LLVM courantes et de la compatibilité avec le compilateur GCC.