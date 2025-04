IBM Maximo Renewables permet aux opérateurs d’énergie renouvelable de maximiser la performance des actifs, de minimiser les temps d’arrêt et d’optimiser la production d’énergie. Ce logiciel de gestion de la performance des actifs renouvelables s’appuie sur des analyses avancées, des informations fournies par l’IA et des workflows automatisés afin d’identifier les causes racines et de recommander des actions correctives en temps quasi réel. Conçu pour les systèmes éoliens, solaires et de stockage sur batterie, Maximo Renewables aide à combler l’écart entre la production d’énergie prévue et réelle, ce qui permet d’accroître la fiabilité et la rentabilité.