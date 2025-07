KP Group est devenu l’un des conglomérats indiens les plus diversifiés dans le domaine des énergies renouvelables, avec une capacité installée de plus de 5,7 GW et des projets en cours d’élaboration. L’entreprise a un objectif ambitieux de dépasser les 10 GW d’ici 2030. Elle gère actuellement un portefeuille d’énergies renouvelables de plus de 1,4 GW, réparti sur plus de 70 sites en Inde. Avec une base de clientèle croissante, comprenant plus de 75 clients d’accords d’achat d’électricité (PPA) en accès libre et plus de 130 clients de centrales électriques captives (CPP), l’entreprise a reconnu la nécessité d’améliorer la visibilité, l’efficacité opérationnelle et la mise à l’échelle de manière efficace pour répondre à la demande en hausse.

Pour atteindre cet objectif, KP Group a chargé sa division des services d’exploitation et de maintenance d’assurer une performance énergétique durable dans son portefeuille en expansion de centrales solaires et hybrides. Cependant, l’approche de surveillance existante était manuelle, ce qui limitait l’évolutivité et l’efficacité. Les ingénieurs devaient accéder au système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) de chaque centrale individuellement par le biais d’IP statiques, en gardant souvent des dizaines d’onglets de navigateur ouverts en même temps. Ils devaient également suivre les ordres de travail hors ligne à l’aide de feuilles de calcul, sans système centralisé pour la gestion des tickets ou des problèmes. À mesure que la base d’actifs se développait, cette configuration fragmentée créait des goulets d’étranglement, ce qui rendait de plus en plus difficile la mise à l’échelle des opérations.

KP Group a identifié le besoin d’une plateforme de surveillance centralisée basée sur le cloud pour unifier l’ensemble de son écosystème d’exploitation et de maintenance (O&M). L’entreprise a imaginé une solution tout-en-un avec des analyses orientées vers l’action, des rapports de niveau exécutif, un suivi contractuel des indicateurs clés de performance et des alertes personnalisables. L’objectif était de favoriser l’agilité opérationnelle, de fournir un service de qualité supérieure et de renforcer la confiance des parties prenantes à tous les niveaux.