Afin de surmonter la fragmentation de la supervision et de permettre simultanément sa croissance et la rationalisation de ses opérations, Matrix Renewables s’est associée à IBM pour mettre en place une plateforme centralisée et intelligente basée sur le logiciel IBM Maximo Renewables. Cette solution unifie les données provenant des principaux fournisseurs SCADA, notamment GPM, AlsoEnergy et Inaccess, ainsi que de sept fabricants d’équipements (OEM) de trackers, offrant ainsi une visibilité en temps quasi réel sur l’ensemble du portefeuille. Cela permet également une flexibilité dans le choix du système SCADA pour chaque projet, en fonction des exigences TSO et des préférences des fournisseurs EPC, sans perte d’intégrité des données au niveau du système de supervision global.

Plutôt que d’intégrer directement les systèmes SCADA, l’équipe est passée par les API des fournisseurs SCADA, ce qui a introduit de nouveaux défis tels que des limites de fréquence de requêtes, des restrictions de connexions simultanées et des risques de time-out. Malgré ces contraintes, l’intégration a été soigneusement optimisée afin de garantir une disponibilité suffisante des données ainsi qu’un niveau de qualité élevé. La flexibilité de la solution IBM a également permis une intégration transparente avec des systèmes locaux comme NControl au Chili, assurant ainsi une couverture opérationnelle complète.

Au cœur de cette transformation se trouvent les capacités avancées d’analytique d’IBM, qui associent des modèles d’IA et de machine learning pour détecter les contre-performances, dévoiler les inefficacités cachées et soutenir des décisions fondées sur les données ayant un impact direct sur le ROI. En identifiant et en récupérant les pertes d’énergie, Matrix Renewables bénéficie d’un avantage stratégique dans l’optimisation de la performance de ses actifs.

L’approche centrée client d’IBM a été décisive pour le succès du projet de Matrix Renewables. Un responsable de la réussite client dédié et un accès à l’équipe IBM Global Support et à ses outils robustes ont assuré un accompagnement proactif, une résolution rapide des erreurs SCADA et une mise en œuvre sans accroc. Matrix Renewables a pu passer d’une surveillance individuelle des sites à une méthode centralisée et proactive de l’optimisation de la performance, basée sur les données. Cela a offert à Matrix un contrôle centralisé rationalisé, un reporting interne renforcé et une transparence accrue, mais celui lui a surtout permis de créer une plateforme évolutive de suivi des performances capable d’accompagner sa croissance.