Plateforme mondiale dans le domaine des énergies renouvelables, Matrix Renewables s’est associée à IBM afin d’optimiser l’efficacité de ses opérations, d’améliorer la transparence des données et de poser les bases de l’accélération future de sa croissance et de son innovation via des solutions évolutives.

Obstacles aux processus dans la transition écologique

Matrix Renewables, acteur majeur des énergies renouvelables, s’est bâti une solide réputation grâce à un engagement reconnu en faveur du développement de solutions énergétiques durables à l’échelle internationale. Avec un portefeuille diversifié d’actifs solaires dans le monde entier, l’entreprise vise à maximiser la production d’énergie propre et à se développer rapidement tout en optimisant son efficacité opérationnelle.

Avant de s’associer à IBM, Matrix Renewables faisait face à des difficultés opérationnelles liées à l’intégration et à la surveillance de ses actifs rapidement acquis et/ou construits, en raison d’une surveillance décentralisée utilisant plusieurs systèmes SCADA (contrôle de surveillance et d'acquisition de données). Cette fragmentation entraînait des processus fastidieux, des retards dans la résolution des incidents, des problèmes de configuration SCADA cachés et une surveillance inefficace à grande échelle. Par conséquent, les coûts opérationnels marginaux n’étaient pas optimisés et la capacité de l’entreprise à se développer et à atteindre ses objectifs de croissance à long terme était limitée.
75% de réduction du délai de production des rapports 10% de réduction des temps d’arrêt  Augmentation notable de l’efficacité de la production
IBM Maximo Renewables a permis à nos gestionnaires d’actifs de prendre des décisions fondées sur les données, en améliorant la visibilité à l’échelle de notre organisation.
Víctor Martínez Responsable de la gestion des actifs, Amérique latine et Europe Matrix Renewables
Repenser l’efficacité avec IBM Maximo Renewables

Afin de surmonter la fragmentation de la supervision et de permettre simultanément sa croissance et la rationalisation de ses opérations, Matrix Renewables s’est associée à IBM pour mettre en place une plateforme centralisée et intelligente basée sur le logiciel IBM Maximo Renewables. Cette solution unifie les données provenant des principaux fournisseurs SCADA, notamment GPM, AlsoEnergy et Inaccess, ainsi que de sept fabricants d’équipements (OEM) de trackers, offrant ainsi une visibilité en temps quasi réel sur l’ensemble du portefeuille. Cela permet également une flexibilité dans le choix du système SCADA pour chaque projet, en fonction des exigences TSO et des préférences des fournisseurs EPC, sans perte d’intégrité des données au niveau du système de supervision global.

Plutôt que d’intégrer directement les systèmes SCADA, l’équipe est passée par les API des fournisseurs SCADA, ce qui a introduit de nouveaux défis tels que des limites de fréquence de requêtes, des restrictions de connexions simultanées et des risques de time-out. Malgré ces contraintes, l’intégration a été soigneusement optimisée afin de garantir une disponibilité suffisante des données ainsi qu’un niveau de qualité élevé. La flexibilité de la solution IBM a également permis une intégration transparente avec des systèmes locaux comme NControl au Chili, assurant ainsi une couverture opérationnelle complète.

Au cœur de cette transformation se trouvent les capacités avancées d’analytique d’IBM, qui associent des modèles d’IA et de machine learning pour détecter les contre-performances, dévoiler les inefficacités cachées et soutenir des décisions fondées sur les données ayant un impact direct sur le ROI. En identifiant et en récupérant les pertes d’énergie, Matrix Renewables bénéficie d’un avantage stratégique dans l’optimisation de la performance de ses actifs.

L’approche centrée client d’IBM a été décisive pour le succès du projet de Matrix Renewables. Un responsable de la réussite client dédié et un accès à l’équipe IBM Global Support et à ses outils robustes ont assuré un accompagnement proactif, une résolution rapide des erreurs SCADA et une mise en œuvre sans accroc. Matrix Renewables a pu passer d’une surveillance individuelle des sites à une méthode centralisée et proactive de l’optimisation de la performance, basée sur les données. Cela a offert à Matrix un contrôle centralisé rationalisé, un reporting interne renforcé et une transparence accrue, mais celui lui a surtout permis de créer une plateforme évolutive de suivi des performances capable d’accompagner sa croissance.
En intégrant nos outils de BI, nous pouvons suivre de manière transparente les principaux indicateurs métier, tels que le budget, les ressources et les revenus, via l’entrepôt de données alimenté par Maximo Renewables.
Javier Tirado Directeur mondial des opérations, directeur principal Matrix Renewables
Une réussite en matière d’innovation et d’efficacité

L’intégration d’IBM Maximo Renewables a permis des améliorations significatives, notamment une réduction de 75 % du délai de création des rapports, une baisse de 10 % des temps d’arrêt, ainsi qu’une augmentation reconnue de l’efficacité de la production annuelle. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à l’automatisation de la génération de rapports via un outil de BI interne connecté à l’entrepôt de données basé sur IBM Maximo Renewables, améliorant ainsi la transparence sur les principaux KPI opérationnels et financiers.

« IBM Maximo Renewables a donné à nos gestionnaires d’actifs les moyens de prendre des décisions fondées sur les données, renforçant la visibilité au sein de l’organisation et nous aidant à accélérer et à optimiser nos opérations », explique Víctor Martínez, responsable de la gestion des actifs pour les régions Amérique latine et Europe chez Matrix Renewables.

Le passage d’un suivi décentralisé et manuel des actifs à une plateforme unifiée a permis de rationaliser les processus, en donnant à Matrix Renewables la capacité de générer des rapports et tableaux de bord à plusieurs niveaux, en temps réel. Les notifications d’alerte et le contrôle des accès ont également amélioré la collaboration avec les équipes chargées des opérations et de la maintenance, ainsi qu’avec les sous-traitants. En outre, la représentation numérique des actifs est désormais validée lors de l’intégration opérationnelle, garantissant la fiabilité du SCADA dès le départ et minimisant les problèmes de performance futurs.

Pour faciliter l’évolutivité et renforcer la résilience de ses opérations futures, Matrix Renewables prévoit de continuer à s’appuyer sur cette technologie alors qu’il développe son portefeuille d’énergies renouvelables à l’international. Le partenariat avec IBM demeure un pilier de sa transformation numérique, favorisant l’innovation et faisant progresser la durabilité dans le secteur des énergies renouvelables.
Nous estimons que la solution fournit des capacités d’analyse très performantes out-of-the-box, et nous concentrons désormais nos efforts sur la santé des centres de données et la performance des trackers grâce à ces fonctionnalités.
Víctor Martínez Responsable de la gestion des actifs, Amérique latine et Europe Matrix Renewables
À propos de Matrix Renewables

Matrix Renewables est une plateforme dédiée aux énergies renouvelables créée et soutenue par TPG, gestionnaire mondial d’actifs alternatifs, via sa plateforme d’investissement à impact de 28 milliards de dollars. Le portefeuille actuel de Matrix Renewables comprend 15,5 GW de projets solaires, de stockage et d’hydrogène vert en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.matrixrenewables.com.

