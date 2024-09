Sécurité au Point de terminaison IBM Security QRadar EDR QRadar EDR, anciennement ReaQta, offre une approche unique et avant-gardiste de la sécurité des points de terminaison. Il utilise des niveaux exceptionnels d'automatisation intelligente, ainsi que l'IA et l'apprentissage automatique pour détecter et remédier aux menaces connues et inconnues les plus sophistiquées, quasiment en temps réel. MaaS360 et QRadar EDR combinent la gestion unifiée des points de terminaison (UEM) avec la sécurité des points de terminaison pour contrôler et protéger les unités, les applications mobiles et les données via des consoles de gestion conviviales. Ils peuvent également étendre les capacités de détection et réponse des points de terminaison (EDR) pour les unités Windows et Mac. Explorer la technologie EDR